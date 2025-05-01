Advertisement

عربي-دولي

الصين تحذر "بريكس" من تزايد مخاطر تسييس الفضاء الإلكتروني

Lebanon 24
01-05-2025 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1354255-638816886568771862.jpg
Doc-P-1354255-638816886568771862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، دول مجموعة "بريكس" إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مجال أمن البيانات، معربا عن رفضه للمعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب.
Advertisement
 
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع ممثلي دول "بريكس" رفيعي المستوى المكلفين بملفات الأمن، حيث حذر من تزايد مخاطر تسييس الفضاء الإلكتروني وعسكرته وتفتته.
 
وأوضح وانغ أن الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق والممنهجة تتكرر بين الحين والآخر، مما لا يعيق التطور الرقمي العالمي فحسب، بل يهدد أيضا السلام والأمن الدوليين.

وأضاف: "في ظل التحديات الجديدة، يتعين على دول بريكس تعزيز التعاون، والحفاظ على النظام في الفضاء الإلكتروني، والعمل على وضع معايير دولية شاملة، خاصة فيما يتعلق بأمن البيانات وأمن سلاسل التوريد".

معارضة المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب

وفي سياق متصل، دعا وانغ يي إلى رفض "المعايير المزدوجة" في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب يشكل تهديدا مشتركا للبشرية.

وأشار إلى أن التحديات في هذا المجال تتزايد، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية الفوضى العالمية لتنفيذ هجماتها، بينما تضيف التقنيات الحديثة مزيدا من التعقيد إلى جهود المكافحة الدولية.

واختتم بتأكيده على ضرورة توحيد جهود دول "بريكس" لمواجهة جميع أشكال الإرهاب، ورفض توظيف القضية لأغراض سياسية، مع التحذير من تطبيق معايير انتقائية في الحرب ضد الإرهاب. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
الصين تحذر من أن الرسوم الجمركية الأميركية "ستؤثر بشدة" على الاستقرار الاقتصادي العالمي
lebanon 24
01/05/2025 14:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تدعو مواطنيها إلى "تقييم المخاطر" قبل السفر إلى أميركا
lebanon 24
01/05/2025 14:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نحذر مواطنينا من تزايد احتمال وقوع هجمات في سوريا خلال عطلة عيد الفطر
lebanon 24
01/05/2025 14:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط وخطط تحفيز صينية
lebanon 24
01/05/2025 14:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-05-01
06:47 | 2025-05-01
06:30 | 2025-05-01
06:29 | 2025-05-01
06:09 | 2025-05-01
06:00 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24