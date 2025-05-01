الصين تحذر "بريكس" من تزايد مخاطر تسييس الفضاء الإلكتروني

دعا الصيني، ، دول مجموعة "بريكس" إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مجال أمن البيانات، معربا عن رفضه للمعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب.

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جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع ممثلي دول "بريكس" رفيعي المستوى المكلفين بملفات الأمن، حيث حذر من تزايد مخاطر تسييس الفضاء الإلكتروني وعسكرته وتفتته.

وأوضح وانغ أن الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق والممنهجة تتكرر بين الحين والآخر، مما لا يعيق التطور الرقمي العالمي فحسب، بل يهدد أيضا السلام والأمن الدوليين.



وأضاف: "في ظل التحديات الجديدة، يتعين على دول بريكس تعزيز التعاون، والحفاظ على النظام في الفضاء الإلكتروني، والعمل على وضع معايير دولية شاملة، خاصة فيما يتعلق بأمن البيانات وأمن سلاسل التوريد".



معارضة المعايير المزدوجة في



وفي سياق متصل، دعا وانغ يي إلى رفض "المعايير المزدوجة" في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب يشكل تهديدا مشتركا للبشرية.



وأشار إلى أن التحديات في هذا المجال تتزايد، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية الفوضى العالمية لتنفيذ هجماتها، بينما تضيف التقنيات الحديثة مزيدا من التعقيد إلى جهود المكافحة الدولية.



واختتم بتأكيده على ضرورة توحيد جهود دول "بريكس" لمواجهة جميع أشكال الإرهاب، ورفض توظيف القضية لأغراض سياسية، مع التحذير من تطبيق معايير انتقائية في الحرب ضد الإرهاب. (روسيا اليوم)