هو الأكثر رعبا في العالم.. تحذير للمسافرين من هذا المطار

ينصح المسافرون بتجنب مطار جيزبورن في نيوزيلندا إذا أمكن، فهو من أغرب المطارات عالميا بسبب تقاطع خط سكك حديدية مع مدرجه .

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وتعبر القطارات نحو 15 مرة سنويا فقط، وتحديدا خلال وعند زيارة السفن السياحية، إذ يجذب هذا التقاطع الغريب الكثير من السياح الفضوليين. ويتطلب الأمر تنسيقا دقيقا بين مراقبي الحركة الجوية وطاقم ، خاصة أن المطار يستقبل أكثر من 60 رحلة محلية سنويا، وهو شريان رئيسي يربط منطقة جيزبورن النائية ببقية أنحاء .



وفي سياق آخر، قد يكون مطار جيزبورن مرعبا من ناحية تصميمه، لكن مطار إسطنبول يحمل لقبا آخر وهو "الأغلى عالميا" بالنسبة لأسعار الطعام والشراب. حيث كشفت تقارير صحفية عن أسعار خيالية مثل 20 دولارا للبيرة الواحدة، و7 دولارات مقابل موزة واحدة، وحتى 28 دولارا لقطعة لازانيا صغيرة لا تتجاوز 85 غراما! (روسيا اليوم)