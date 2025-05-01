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عربي-دولي

في خطاب بارز.. هاريس تهاجم ترامب: "تخلى عن مبادئ أميركا"

Lebanon 24
01-05-2025 | 02:38
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استخدمت النائبة السابقة للرئيس الأميركي السابق، كامالا هاريس، خطابا بارزا، أمس الأربعاء، لانتقاد الرئيس دونالد ترامب بشدة، وسط تكهنات حول ما إذا كانت ستخوض حملة رئاسية أخرى أو تختار الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.
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وألقت هاريس خطابها في الحفل السنوي الـ20 لمنظمة "إميرج أميركا"، وهي منظمة تعمل على تدريب النساء الديمقراطيات للترشح للمناصب، والتي نشأت جزئيا من حملة هاريس لمنصب مدعية عامة في سان فرانسيسكو في أوائل العقد الأول من الألفية.

وجاء خطاب هاريس غداة وصول ترامب إلى 100 يوم في منصبه، وتضمن انتقادات لتعامل الرئيس الجمهوري مع الاقتصاد والمؤسسات الأميركية والسياسة الخارجية.
وقالت هاريس: "بدلا من أن تعمل إدارة على تعزيز أسمى مبادئ أميركا، نشهد التخلي الكامل عن تلك المبادئ".
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