في خطاب بارز.. هاريس تهاجم ترامب: "تخلى عن مبادئ أميركا"

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استخدمت النائبة السابقة للرئيس الأميركي السابق، ، خطابا بارزا، أمس الأربعاء، لانتقاد بشدة، وسط تكهنات حول ما إذا كانت ستخوض حملة رئاسية أخرى أو تختار الترشح لمنصب حاكم ولاية .وألقت خطابها في الحفل السنوي الـ20 لمنظمة "إميرج أميركا"، وهي منظمة تعمل على تدريب النساء الديمقراطيات للترشح للمناصب، والتي نشأت جزئيا من لمنصب مدعية عامة في سان في أوائل العقد الأول من الألفية.وجاء خطاب هاريس غداة وصول إلى 100 يوم في منصبه، وتضمن انتقادات لتعامل الرئيس مع الاقتصاد والمؤسسات الأميركية والسياسة الخارجية.