حرائق اسرائيل مستمرة لليوم الثاني.. وإخلاء أكثر من 9 مستوطنات

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وأعلنت سلطات الإطفاء حالة الطوارئ القصوى وأصدرت أمرا بالتعبئة العامة لجميع فرق الإطفاء على مستوى البلاد. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حرائق الغابات غرب التهمت 19 ألف دونم، مشيرة إلى أنه تم إخلاء أكثر من 9 مستوطنات بسبب حرائق مدينة القدس. كما تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من منازلهم.وأعلنت سلطات الإطفاء حالة الطوارئ القصوى وأصدرت أمرا بالتعبئة العامة لجميع فرق الإطفاء على مستوى البلاد.

من جانبه، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير تقييما مشتركا للوضع في مقر القيادة، حيث وصف قائد قوات الإطفاء الإسرائيلية بمنطقة القدس الحريق بأنه الأكبر في البلاد.



من جهة أخرى، رجح جهاز إمكانية أن يكون الحريق مفتعلا، وبدأ في التحقيق بحرائق جبال القدس لتحديد مكان مُشعلي الحرائق.



ونتيجة توسع الحرائق المشتعلة في جبال القدس، ناشد ساعر عددا من المساعدة في التعامل مع الحرائق في القدس.



ويُتوقّع أن تبدأ عمليات المساعدات الدولية اعتبارا في ضوء القيود التي تواجهها طائرات مكافحة الحرائق في الرحلات الليلية.

يعرض المساعدة

، أعرب ماكرون، الخميس، عن تضامن بلاده مع في مواجهة الحرائق المدمّرة التي تهدّد مدينة القدس، مؤكدا جاهزية لتقديم "دعم مادي" لإسرائيل في مواجهة هذه الأزمة.

وكتب ماكرون في منشور على حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فجر الخميس "كلّ التضامن مع الشعب الذي يواجه حرائق مروّعة". وأضاف أنّ " مستعدّة لتقديم دعم مادّي في الساعات المقبلة".



وتكافح فرق الإطفاء الحرائق المستعرة قرب الطريق السريع الواصل بين القدس وتل أبيب والتي خلّفت إصابات عدّة مما استدعى وضع طواقم الإغاثة في حالة تأهّب.