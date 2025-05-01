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روسيا تسقط 8 مسيرات أوكرانية ليلا وتستهدف أوديسا وخاركيف

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:20
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تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط عدة طائرات أوكرانية مسيّرة خلال الليل، فيما أعلن كييف عن مقتل شخصين وإصابة 5 بهجوم هجوم روسي واسع بطائرات مسيرة على أوديسا.
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فقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.


وقالت وزارة الدفاع في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 8 طائرات أوكرانية مسيرة، منها مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومثلهما فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا "مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

مسيّرات روسية تهاجم أوديسا
وفي مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا الأوكرانية أعلن عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في هجوم واسع النطاق شنته القوات الروسية باستخدام طائرات مسيرة، وفقا لمسؤولين محليين.

وقال حاكم المنطقة، أوليه كيبر، في منشور على تطبيق تلغرام صباح اليوم الخميس، إن الهجوم ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية متعددة الطوابق وسوبرماركت ومدرسة وعدد من السيارات، مضيفا أن حرائق اندلعت في بعض مناطق المدينة نتيجة القصف.(سكاي نيوز)

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