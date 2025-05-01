روسيا تسقط 8 مسيرات أوكرانية ليلا وتستهدف أوديسا وخاركيف

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تمكنت الدفاعات من إسقاط عدة طائرات أوكرانية مسيّرة خلال الليل، فيما أعلن عن مقتل شخصين وإصابة 5 بهجوم هجوم روسي واسع بطائرات مسيرة على أوديسا.فقد أفادت ، اليوم الخميس، بأن التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.وقالت في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 8 طائرات أوكرانية مسيرة، منها مسيرتان فوق أراضي ، ومثلهما فوق أراضي مقاطعة فورونيج".وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا "مسيرتان فوق أراضي مقاطعة ، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".مسيّرات روسية تهاجم أوديساوفي مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أعلن عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في هجوم واسع النطاق شنته القوات الروسية باستخدام طائرات مسيرة، وفقا لمسؤولين محليين.وقال حاكم المنطقة، أوليه كيبر، في منشور على تطبيق الخميس، إن الهجوم ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية متعددة الطوابق وسوبرماركت ومدرسة وعدد من السيارات، مضيفا أن حرائق اندلعت في بعض مناطق المدينة نتيجة القصف.(سكاي نيوز)