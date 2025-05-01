زلزال ضرب إيران.. وهذه قوته

ضرب زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر مدينة رشتخوار .

Advertisement

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 12 كيلومترا من رشتخوار، التي تقع شرق .

وأفاد محافظ رشتخوار، علي ، بأن 3 أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة أثناء هروبهم من الزلزال الذي لم يخلف خسائر مادية، حتى الآن.

وتم إرسال فرق تقييم إلى مختلف مناطق المدينة للتحقق من الأضرار المحتملة الناتجة عن الزلزال. (سبوتنيك)