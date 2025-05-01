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زلزال ضرب إيران.. وهذه قوته

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:57
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ضرب زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر مدينة رشتخوار الإيرانية
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ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 12 كيلومترا من رشتخوار، التي تقع شرق إيران
 
وأفاد محافظ رشتخوار، علي موسوي، بأن 3 أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة أثناء هروبهم من الزلزال الذي لم يخلف خسائر مادية، حتى الآن.
 
وتم إرسال فرق تقييم إلى مختلف مناطق المدينة للتحقق من الأضرار المحتملة الناتجة عن الزلزال. (سبوتنيك) 
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