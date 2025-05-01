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رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يقدم استقالته

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:12
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قدم الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية هان دوك-سو، استقالته اليوم الخميس، ملمحا إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران.
 
وأعلن هان قراره خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي في سيئول، منهيا بذلك أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي الذي جاء نتيجة لعزل الرئيس السابق يون سيوك-يول.
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وقال هان في المؤتمر الصحفي: "بعد التفكير في ثقل المسؤولية التي أتحملها في هذا الوقت الخطير، وبعد تفكير طويل وعميق حول ما إذا كان مثل هذا القرار صحيحا ولا مفر منه، قررت أنه إذا كان هذا هو الطريق الوحيد، فيجب أن أتخذه". (روسيا اليوم) 
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