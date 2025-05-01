"أنفاق سرية" تحت عاصمة عربية.. ما قصتها؟

ظهرت في أحياء مختلفة من العاصمة ، حفر وثقوب واسعة حيرت سكانها، حيث تم تداول صورها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخلفت تساؤلات حول "أنفاق سرية" شيدت في عصور ماضية.

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ففي بلدية باب الوادي، ظهر ثقب كبير، بعد انهيار الأرضية فجأة وبشكل كامل، واعتقد سكان المنطقة أن الأمر يتعلق بمجرد انهيار للتربة، أو تلف الأرضية، غير أن عمق الحفرة الكبير أثار العديد من التساؤلات سواء لدى المواطنين أو حتى المصالح المحلية التي سارعت لإحاطة المكان بحواجز.



وبعد يومين من الحادثة، ظهرت حفرة أخرى كبيرة في بلدية الأبيار، مساء الاثنين، ما أدى إلى إغلاق بشكل كامل، في انتظار تدخل المصالح المختصة وعلى رأسها للبناء.

وقبل ذلك، كان الطريق السيار الوطني رقم 5، قد شهد انهيارات كبيرة استدعت تدخلا سريعا من طرف الهيئات المختصة التي ردمته فورًا.



في هذا الشأن، قال الخبير الدولي في ، ورئيس الأعلى للعمارة والعمران وتطوير المدن جمال شرفي، إن "ما حدث من انخفاضات أو ظهور بعض الحفر العميقة، أثار حيرة المسؤولين المحليين فضلا عن سكان تلك المناطق".



وأضاف المتحدث في تصريحه لـ"العربية"، أن "ما حدث عادي لمن هو مطّلع على تاريخ العاصمة الجزائر، فهي مدينة بُنيت فوق هضبة منذ الفترة الفينيفية، ثم الفترة الرومانية، وشواهد العصرين موجودة حتى الآن، ومن ذلك اكتشاف أنفاق تحت ساحة يصل عمقها إلى 30 مترا، لدى إطلاق عملية الحفر لمشروع "ميترو الجزائر".



كما أوضح أنه "في سنة 1830 خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، تم الاعتماد على نفس معايير تشييد مدينة في بداية القرن 18، كونها مدينة شيد جزؤها السفلي قبل جزئها العلوي، أي تم إنجاز قنوات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، وهو نوع من أنواع الهندسة، كما أن "التضاريس الموجودة في العاصمة الجزائر فرضت على السلطات الاستعمارية حينها تشييد أنفاق من أعالي بوزريعة إلى بلدية الأبيار، إلى أن تصل مياه الأمطار إلى البحر".

ووصف شرفي تلك الشبكة بـ"المتاهة"، استعملت خلال العشرية السوداء (1990-2000) ، من طرف المسلحين كأنفاق للاختباء، ما جعل تقرر إغلاقها".



لكن حتى بعد انقضاء تلك الفترة، أضاف شرفي "لا تملك السلطات المحلية ومختلف المديريات المكلفة بالأشغال العمومية، مخططات تلك الأنفاق، والدلالة على ذلك عدم مجرى مياه الأمطار في كل مرة، حتى تتشكل فيضانات جارفة" .



وبالتالي انتهى الخبير إلى القول بأنَّ "الأمر لا يتعلق بظاهرة طبيعية، ولكن تراكمات ناتجة عن عدم استعمال تلك القنوات، حيث ظهرت تلك الفجوات الضخمة"، وعليه "وجب تحيين مخططات ووثائق المدينة السفلية". (العربية)