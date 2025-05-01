19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"أنفاق سرية" تحت عاصمة عربية.. ما قصتها؟
Lebanon 24
01-05-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهرت في أحياء مختلفة من العاصمة
الجزائر
، حفر وثقوب واسعة حيرت سكانها، حيث تم تداول صورها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخلفت تساؤلات حول "أنفاق سرية" شيدت في عصور ماضية.
Advertisement
ففي بلدية باب الوادي، ظهر ثقب كبير، بعد انهيار الأرضية فجأة وبشكل كامل، واعتقد سكان المنطقة أن الأمر يتعلق بمجرد انهيار للتربة، أو تلف الأرضية، غير أن عمق الحفرة الكبير أثار العديد من التساؤلات سواء لدى المواطنين أو حتى المصالح المحلية التي سارعت لإحاطة المكان بحواجز.
وبعد يومين من الحادثة، ظهرت حفرة أخرى كبيرة في بلدية الأبيار، مساء الاثنين، ما أدى إلى إغلاق
الشارع الرئيسي
بشكل كامل، في انتظار تدخل المصالح المختصة وعلى رأسها
اللجنة التقنية
للبناء.
وقبل ذلك، كان الطريق السيار الوطني رقم 5، قد شهد انهيارات كبيرة استدعت تدخلا سريعا من طرف الهيئات المختصة التي ردمته فورًا.
في هذا الشأن، قال الخبير الدولي في
العمران
، ورئيس
المجلس العربي
الأعلى للعمارة والعمران وتطوير المدن جمال شرفي، إن "ما حدث من انخفاضات أو ظهور بعض الحفر العميقة، أثار حيرة المسؤولين المحليين فضلا عن سكان تلك المناطق".
وأضاف المتحدث في تصريحه لـ"العربية"، أن "ما حدث عادي لمن هو مطّلع على تاريخ العاصمة الجزائر، فهي مدينة بُنيت فوق هضبة منذ الفترة الفينيفية، ثم الفترة الرومانية، وشواهد العصرين موجودة حتى الآن، ومن ذلك اكتشاف أنفاق تحت ساحة
الشهداء
يصل عمقها إلى 30 مترا، لدى إطلاق عملية الحفر لمشروع "ميترو الجزائر".
كما أوضح أنه "في سنة 1830 خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، تم الاعتماد على نفس معايير تشييد مدينة
باريس
الفرنسية
في بداية القرن 18، كونها مدينة شيد جزؤها السفلي قبل جزئها العلوي، أي تم إنجاز قنوات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، وهو نوع من أنواع الهندسة، كما أن "التضاريس الموجودة في العاصمة الجزائر فرضت على السلطات الاستعمارية حينها تشييد أنفاق من أعالي بوزريعة إلى بلدية الأبيار، إلى أن تصل مياه الأمطار إلى البحر".
ووصف شرفي تلك الشبكة بـ"المتاهة"، استعملت خلال العشرية السوداء (1990-2000) ، من طرف المسلحين كأنفاق للاختباء، ما جعل
السلطات الأمنية
تقرر إغلاقها".
لكن حتى بعد انقضاء تلك الفترة، أضاف شرفي "لا تملك السلطات المحلية ومختلف المديريات المكلفة بالأشغال العمومية، مخططات تلك الأنفاق، والدلالة على ذلك عدم
التحكم في
مجرى مياه الأمطار في كل مرة، حتى تتشكل فيضانات جارفة" .
وبالتالي انتهى الخبير إلى القول بأنَّ "الأمر لا يتعلق بظاهرة طبيعية، ولكن تراكمات ناتجة عن عدم استعمال تلك القنوات، حيث ظهرت تلك الفجوات الضخمة"، وعليه "وجب تحيين مخططات ووثائق المدينة السفلية". (العربية)
مواضيع ذات صلة
"لقاء العاملين في القطاع العام": القدس ستظل عربية ولن تكون إلا عاصمة لفلسطين
Lebanon 24
"لقاء العاملين في القطاع العام": القدس ستظل عربية ولن تكون إلا عاصمة لفلسطين
01/05/2025 22:34:43
01/05/2025 22:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل رحلة لبنان مع "السرية المصرفية".. هذه قصتها
Lebanon 24
تفاصيل رحلة لبنان مع "السرية المصرفية".. هذه قصتها
01/05/2025 22:34:43
01/05/2025 22:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"قصّتها ما خلصت"... هكذا علّقت نادين جابر على وفاة "غالية" في بالدم (صورة)
Lebanon 24
"قصّتها ما خلصت"... هكذا علّقت نادين جابر على وفاة "غالية" في بالدم (صورة)
01/05/2025 22:34:43
01/05/2025 22:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيارة" بقبضة "المخابرات" في طرابلس.. ما قصتها؟
Lebanon 24
"سيارة" بقبضة "المخابرات" في طرابلس.. ما قصتها؟
01/05/2025 22:34:43
01/05/2025 22:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يعلن تعيين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي بالوكالة
Lebanon 24
ترامب يعلن تعيين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي بالوكالة
15:30 | 2025-05-01
01/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 ساعة من التوترات.. هذا جديد أحداث جرمانا وصحنايا
Lebanon 24
بعد 48 ساعة من التوترات.. هذا جديد أحداث جرمانا وصحنايا
15:00 | 2025-05-01
01/05/2025 03:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
برلماني أوكراني: زيلينسكي يبيع الوطن!
Lebanon 24
برلماني أوكراني: زيلينسكي يبيع الوطن!
14:34 | 2025-05-01
01/05/2025 02:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت الحرب بين الهند وباكستان؟
Lebanon 24
هل اقتربت الحرب بين الهند وباكستان؟
14:00 | 2025-05-01
01/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع: معظم الإسرائيليين يتخوفون من المستقبل
Lebanon 24
استطلاع: معظم الإسرائيليين يتخوفون من المستقبل
13:35 | 2025-05-01
01/05/2025 01:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
08:30 | 2025-05-01
01/05/2025 08:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)
04:15 | 2025-05-01
01/05/2025 04:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير أمام محطات البنزين في لبنان.. ما القصة؟
Lebanon 24
طوابير أمام محطات البنزين في لبنان.. ما القصة؟
14:00 | 2025-05-01
01/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
12:02 | 2025-05-01
01/05/2025 12:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحريق ضخم في بيروت.. الرياح توسع امتداد النيران!
Lebanon 24
فيديو لحريق ضخم في بيروت.. الرياح توسع امتداد النيران!
15:48 | 2025-04-30
30/04/2025 03:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2025-05-01
ترامب يعلن تعيين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي بالوكالة
15:00 | 2025-05-01
بعد 48 ساعة من التوترات.. هذا جديد أحداث جرمانا وصحنايا
14:34 | 2025-05-01
برلماني أوكراني: زيلينسكي يبيع الوطن!
14:00 | 2025-05-01
هل اقتربت الحرب بين الهند وباكستان؟
13:35 | 2025-05-01
استطلاع: معظم الإسرائيليين يتخوفون من المستقبل
13:16 | 2025-05-01
قيادي سوري درزي بارز تعرّض لمحاولة اغتيال
فيديو
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
01/05/2025 22:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
01/05/2025 22:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
04:00 | 2025-04-30
01/05/2025 22:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24