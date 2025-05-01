باكستان تُحذر: الحرب مع الهند ستكون مدمرة للبلدين

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أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، رانا سناء الله خان، لوسائل إعلام اليوم الخميس، ان بلاده مستعدة للانضمام إلى تحقيق يجريه المسؤولون الهنود في هجوم للتوصل إلى الحقائق وتجنب تصاعد الصراع بين الدولتين الجارتين، لافتا إلى أن الحرب مع ستكون مدمرة للبلدين.لقناة "جيو نيوز" الباكستانية إن إجراء تحقيق من جانب هو خيار آخر.ودانت باكستان الهجوم الذي أودى بحياة العشرات، بحسب وكالة " " للأنباء.وقال خان إن الحرب سوف تكون مدمرة للبلدين.وكان مسلحون شنوا هجوما في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام بالشطر من كشمير يوم 22 نيسان ، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من السياح الهنود.وستغلق المدارس القرآنية في الشطر الباكستاني من كشمير مدة عشرة أيام على ما أعلن الخميس حفيظ نظير دائرة المحلية، فيما يتصاعد التوتر بين الهند وباكستان على طول الحدود في الإقليم المتنازع عليه.وأوضح "لقد قررنا عطلة من عشرة أيام لكل المدارس (القرآنية) في كشمير أي 1100 مدرسة تستقبل آلاف الأطفال". وقال مصدر من السلطات المحلية من جانبه أن هذا القرار اتخذ "بسبب التوتر عند الحدود وإمكان اندلاع نزاع".وأعلنت حكومة الهند أمس الأربعاء إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام شركات الطيران الباكستانية، بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران من التحليق فوق أراضيها في أعقاب مقتل 26 رجلا في هجوم على سياح في إقليم كشمير.(العربية)