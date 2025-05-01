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مدفيديف: ترامب "يحطم نهائيا" عناد نظام كييف

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:51
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمكن في المحصلة من إرغام نظام كييف على الخضوع لشروطه.
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وأشار مدفيديف إلى أنه بات يتوجب الآن على سلطات كييف أن تسدد للولايات المتحدة قيمة المساعدات العسكرية الأميركية من الثروات الوطنية الأوكرانية.
 
ووفقا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تمكن الرئيس ترامب في نهاية الأمر من إخضاع الأوكرانيين وإرغامهم على قبول شروطه.

وكتب مدفيديف على قناته على تيلغرام: "تمكن ترامب من إجبار نظام كييف على دفع ثمن المساعدات الأمريكية وتسديد قيمتها بالمعادن النادرة. والآن سيتعين عليهم دفع ثمن الإمدادات العسكرية من الثروة الوطنية لبلد أخذ يختفي ويتلاشى". (روسيا اليوم) 
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