قال الروسي إن الرئيس الأميركي ، تمكن في المحصلة من إرغام نظام على الخضوع لشروطه.

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وأشار مدفيديف إلى أنه بات يتوجب الآن على سلطات كييف أن تسدد للولايات المتحدة قيمة المساعدات العسكرية الأميركية من الثروات الوطنية .

ووفقا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تمكن في نهاية الأمر من إخضاع الأوكرانيين وإرغامهم على قبول شروطه.



وكتب مدفيديف على قناته على تيلغرام: "تمكن من إجبار نظام كييف على دفع ثمن المساعدات وتسديد قيمتها بالمعادن النادرة. والآن سيتعين عليهم دفع ثمن الإمدادات العسكرية من الوطنية لبلد أخذ يختفي ويتلاشى". (روسيا اليوم)