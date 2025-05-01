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عربي-دولي
تعليقا على أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا.. هذا ما قاله شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا
Lebanon 24
01-05-2025
|
05:11
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طالب شيخ عقل
طائفة الموحدين الدروز
في
سوريا
الشيخ
حكمت الهجري
بالتدخل الدولي السريع والمباشر لوقف ما وصفه بـ "استمرار الجرائم" بحق المدنيين والعزل من أبناء الطائفة في سوريا.
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وجاء في بيان الهجري تعليقا على أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا: "هذا القتل الجماعي الممنهج واضح ومكشوف وموثق ولا يحتاج للجان كالتي تم تشكيلها في الساحل السوري، بل يلزم بشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري".
وأضاف: "نحن نعيش نفس التجرية التي عاشها أهلنا في الساحل ونطالب بالعون الدولي السريع والمباشر مع أمل التجاوب الفوري حقنا للدماء. فقد قتل الكثير من الأبرياء والمدنيين العزل خلال اليومين الماضيين".
وأشار الهجري إلى أن "افتعال الفتن كان للتبرير وتغيير صورة الجاني والمجني عليه"، معتبرا أن "الناس آمنين في بيوتهم وجاءهم التكفيريون فدافعوا عن أنفسهم وأعراضهم وأرزاقهم لا كما يجري تصويره على أنهم عصابات".
وأردف قائلا: "أهلنا وشهداؤنا ليسوا عصابات ولم يكونوا كذلك في يوم من الأيام ولكنها هجمة إبادة غير مبررة لذلك فنحن نعرض حجتنا والله هو الحامي وهو الناصر لأصحاب الحقوق".
كما ذكر الهجري في بيانه أنه "مضت أشهر على على التحرر من رجس العنف والقهر والإذلال ولا نزال ننتظر من أبنائنا في الوطن بكل زواياه كشركاء في الانتصار تتويج النصر بدستور يحقق العدالة والعدل ومنح الحرية الصحيحة لأهلها وبحكومة تنبثق من بينهم ويرتاحون لها لتعالج همومهم وتحقق أمانيهم ضمن دولة لا مركزية كما يرغب أهلها وأن تكون بعيدة عن الإقصاء". (روسيا اليوم)
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