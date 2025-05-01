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عربي-دولي

بسبب تدريبات مصرية- صينية... إسرائيل تنشر طائرة تجسس

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:31
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نشرت إسرائيل طائرة لجمع المعلومات الاستخبارية الإلكترونية لمراقبة أنظمة قتالية صينية متقدمة تشارك في المناورة الجوية المشتركة مع مصر، حسب وسائل إعلام عبرية.
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وقال موقع "ناتسيف.نت" الإخباري الإسرائيلي، إنه في تطور ملحوظ يعكس التعاون العسكري المتنامي بين مصر والصين، رصدت تل أبيب طائرات مقاتلة صينية من طراز J-10 تابعة لسلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني تحلق فوق شبه جزيرة سيناء أمس الثلاثاء، ضمن المناورات الجوية الثنائية الجارية بين الجانبين.

وقال الموقع العبري، إنه بناء على معلومات استخباراتية تأكد ظهور الطائرات المقاتلة الصينية من خلال إشارات التعريف في نظام SNIPE2، وهو نظام مراقبة يستخدم لتحليل الحركات الجوية، وهو ما يؤكد على نحو شبه مؤكد حقيقة مشاركة طائرات J-10 في التدريبات.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذا النوع من الطائرات الصينية الحديثة وهي تحلق في المجال الجوي المصري بشكل علني، ما يمثل تعاونا عالي الجودة بين الجيشين المصري والصيني.

وكشف الموقع العبري إنه على خلفية التدريبات الجوية، حلقت أيضا طائرة إسرائيلية لجمع المعلومات الاستخباراتية من طراز جلف ستريم جي 550 "ناشون شافيت"، رقم التسجيل 679، فوق المناطق المجاورة لقطاع غزة وجنوب شبه جزيرة سيناء، فيما يبدو أنها مهمة لمراقبة وتحليل إشارات الاستخبارات الإلكترونية - SIGINT المتعلقة بالنشاط الجوي غير المعتاد في المنطقة.

وتابع الموقع العبري أن طائرة "نحشون شافيت" تتميز بقدرتها المتقدمة على رصد الإشارات الإلكترونية وجمع المعلومات الاستخبارية الحساسة، وهو ما يشير إلى اهتمام إسرائيل بمراقبة المناورات الجارية، خاصة في ظل طبيعة الطائرة المشاركة والوضع الإقليمي المتوتر.
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