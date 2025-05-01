الأمم المتحدة: العمليات الإسرائيلية غيّرت معالم غزة

كشفت أن نحو 70% من أراضي أصبحت إما منطقة عسكرية أو مناطق خاضعة لأوامر إخلاء.

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وحسب التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والتي نقلتها صحيفة " " الأميركية فإنه منذ استئناف العمليات في القطاع، غيرت القوات معالم الخريطة بشكل جذري، ما أدى إلى دفع مئات الآلاف من إلى التكدس في جيوب سكانية تتقلص يوما بعد آخر.



وأشارت بيانات ، إلى أن أوامر الإخلاء الأخيرة شملت مناطق حدودية ومراكز سكانية كبرى، وأدت إلى نزوح أكثر من 420 ألف شخص. (روسيا اليوم)