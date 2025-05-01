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عربي-دولي

الأمم المتحدة: العمليات الإسرائيلية غيّرت معالم غزة

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:43
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كشفت الأمم المتحدة أن نحو 70% من أراضي قطاع غزة أصبحت إما منطقة عسكرية أو مناطق خاضعة لأوامر إخلاء.
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وحسب التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والتي نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية فإنه منذ استئناف العمليات في القطاع، غيرت القوات الإسرائيلية معالم الخريطة بشكل جذري، ما أدى إلى دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى التكدس في جيوب سكانية تتقلص يوما بعد آخر.

وأشارت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن أوامر الإخلاء الأخيرة شملت مناطق حدودية ومراكز سكانية كبرى، وأدت إلى نزوح أكثر من 420 ألف شخص. (روسيا اليوم)
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