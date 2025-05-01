14 شهيداً بقصف إسرائيلي على غزة

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أفادت مصادر طبية بمقتل 14 فلسطينيا في قصف على عدة مناطق في ، منذ .وقالت "وف" إن "5 مواطنين بينهم أطفال استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة المخيم غربي مدينة ".وأضافت الوكالة "كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خطيرة في قصف مدفعي استهدف بلدة خزاعة شرقي خان يونس، فيما استشهد مواطن بنيران مسيرة للاحتلال استهدفته في منطقة المدينة".وقالت إن مواطنين آخرين قتلا إثر استهداف مدفعية الجيش الإسرائيلي المزارعين شرق بلدة شمال قطاع غزة، كما قتل مواطن آخر جراء قصف طائرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع الرضيع بالبلدة.ونقلت الوكالة عن مراسلها أن مواطنا قتل في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق المدينة، كما قتل آخر في قصف استهدف النصيرات وسط القطاع، فيما أصيب مواطن بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط بحي التفاح شرقي مدينة غزة.