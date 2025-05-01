Advertisement

عربي-دولي

14 شهيداً بقصف إسرائيلي على غزة

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1354369-638817011224228301.png
Doc-P-1354369-638817011224228301.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أفادت مصادر طبية بمقتل 14 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.
Advertisement

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وف" إن "5 مواطنين بينهم أطفال استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة المخيم الغربي غربي مدينة خان يونس".

وأضافت الوكالة "كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح خطيرة في قصف مدفعي استهدف بلدة خزاعة شرقي خان يونس، فيما استشهد مواطن بنيران مسيرة للاحتلال استهدفته في منطقة المنارة جنوب شرق المدينة".

وقالت إن مواطنين آخرين قتلا إثر استهداف مدفعية الجيش الإسرائيلي المزارعين شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما قتل مواطن آخر جراء قصف طائرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع الرضيع بالبلدة.

ونقلت الوكالة عن مراسلها أن مواطنا قتل في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق المدينة، كما قتل آخر في قصف استهدف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أصيب مواطن بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط مسجد البشير بحي التفاح شرقي مدينة غزة.
مواضيع ذات صلة
مصادر فلسطينية: 39 شهيدا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
01/05/2025 22:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية للجزيرة: 15 شهيداً في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين
lebanon 24
01/05/2025 22:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية: 29 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
lebanon 24
01/05/2025 22:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
9 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/05/2025 22:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2025-05-01
15:00 | 2025-05-01
14:34 | 2025-05-01
14:00 | 2025-05-01
13:35 | 2025-05-01
13:16 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24