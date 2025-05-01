محافظ السويداء: حصر السلاح بيدّ الدولة ضرورة

قال محافظ مصطفى البكور، إنّ هناك ضرورة "لحصر السلاح في يدّ الدولة"، مشيرا إلى أن "اللقاء مع الوفود الدرزية في المحافظ كان جيّدا".

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وتعهد محافظ السويداء بضبط "أي تجاوزات أو مخالفات"، مشيرا إلى استمرار "انتشار في المحافظة حتى تستقر الأوضاع". (العربية)