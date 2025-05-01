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عربي-دولي

المقابلة الأخيرة للبابا فرنسيس في فيلم وثائقيّ

Lebanon 24
01-05-2025 | 08:22
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يعمل المخرج الهوليوودي الشهير مارتن سكورسيزي على فيلم وثائقي جديد، عن آخر مقابلة مصورة للبابا الراحل فرنسيس.
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ويحمل الفيلم عنوان "Aldeas – A New Story"، ويُوثّق عملية إنتاج العديد من الأفلام القصيرة التي تُجسّد شغف البابا فرنسيس ببناء المجتمعات وتركيزه على الإبداع "ليس كوسيلة للتعبير فقط، بل طريقًا نحو الأمل والتغيير" وفقًا لبيان صحفي.

وستتداخل القصص التي تدور خلف كواليس هذه الأفلام القصيرة مع حوارات غير مسبوقة بين البابا فرانسيس وسكورسيزي، الذي قال في البيان: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى التحدث مع بعضنا البعض، والاستماع إلى بعضنا البعض عبر الثقافات. ومن أفضل الطرق لتحقيق ذلك مشاركة قصصنا الشخصية، المنعكسة من حياتنا وتجاربنا.. يساعدنا ذلك على فهم وتقدير رؤية كلٍّ منا للعالم".

وأكد الحائز على جائزة الأوسكار أنه "من المهم" للبابا فرانسيس أن يتبادل الناس حول العالم الأفكار باحترام مع الحفاظ على هويتهم الثقافية، والسينما هي أفضل وسيلة لتحقيق ذلك.

وقبل وفاته، تحدث البابا فرنسيس عن الفيلم والبرنامج، وقال إنه "مشروعٌ شاعريٌّ للغاية وبنّاءٌ للغاية، لأنه يغوص في جذور ماهية الحياة البشرية، والتواصل الاجتماعي، والصراعات الإنسانية... جوهر رحلة الحياة". (سي ان ان)
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