هاريس تعود بعد خسارتها الإنتخابات... هكذا هاجمت ترامب

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دعت نائبة الرئيس الأميركي السابقة إلى الوقوف متحدين ضدّ وسياساته التي أنتجت ما وصفتها بأكبر أزمة اقتصادية من صنع الإنسان في تاريخ الرئاسة الحديث.جاء ذلك في خطاب ألقته يُعدّ الأهم منذ مغادرة منصبها، واعتبره البعض عودة سياسية لمرشحة للرئاسة في انتخابات 2024 التي خسرتها أمام .وقالت هاريس في الخطاب الذي ألقته بمناسبة مرور 100 يوم منذ تولي ترامب منصب الرئاسة إن الرسوم الجمركية التي تشكل لسياسته الاقتصادية تؤدي بوضوح إلى ركود اقتصادي.ورأت أن سياسات الرئيس استفاد منها الأثرياء، وقالت إن مصدرها "رؤية ضيقة وأنانية". (الجزيرة)