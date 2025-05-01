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عربي-دولي
هاريس تعود بعد خسارتها الإنتخابات... هكذا هاجمت ترامب
Lebanon 24
01-05-2025
|
08:29
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دعت نائبة الرئيس الأميركي السابقة
كامالا هاريس
الأميركيين
إلى الوقوف متحدين ضدّ
الرئيس دونالد ترامب
وسياساته التي أنتجت ما وصفتها بأكبر أزمة اقتصادية من صنع الإنسان في تاريخ الرئاسة الحديث.
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جاء ذلك في خطاب ألقته
هاريس
يُعدّ الأهم منذ مغادرة منصبها، واعتبره البعض عودة سياسية لمرشحة
الحزب الديمقراطي
للرئاسة في انتخابات 2024 التي خسرتها أمام
ترامب
.
وقالت هاريس في الخطاب الذي ألقته بمناسبة مرور 100 يوم منذ تولي ترامب منصب الرئاسة إن الرسوم الجمركية التي تشكل
السمة المميزة
لسياسته الاقتصادية تؤدي بوضوح إلى ركود اقتصادي.
ورأت أن سياسات الرئيس
الجمهوري
استفاد منها الأثرياء، وقالت إن مصدرها "رؤية ضيقة وأنانية". (الجزيرة)
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