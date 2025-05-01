هذا ما فعله مجهولون برئيس بلدية صحنايا ونجله!

Advertisement

أفادت وسائل إعلامية بأن رئيس بلدية صحنايا وابنه قتلا، بعد ساعات من دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.وفتح تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة، مشيرا إلى أن رئيس البلدية حسام ورور وابنه، قتلا بالرصاص على يد مجهولين.وكان ورور قد ظهر أمس في مقطع فيديو من صحنايا عقب دخول العام إلى المدينة، للحديث عن الوضع الأمني.وأفادت " "، مساء أمس الأربعاء، بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.وقالت الوكالة إن الاتفاق جرى بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية.