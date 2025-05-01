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عربي-دولي

هذا ما فعله مجهولون برئيس بلدية صحنايا ونجله!

Lebanon 24
01-05-2025 | 07:54
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أفادت وسائل إعلامية سورية بأن رئيس بلدية صحنايا بريف دمشق وابنه قتلا، بعد ساعات من دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى المنطقة.
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وفتح الأمن العام تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة، مشيرا إلى أن رئيس البلدية حسام ورور وابنه، قتلا رميا بالرصاص على يد مجهولين.

وكان ورور قد ظهر أمس في مقطع فيديو من صحنايا عقب دخول قوات الأمن العام إلى المدينة، للحديث عن الوضع الأمني.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء أمس الأربعاء، بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.

وقالت الوكالة إن الاتفاق جرى بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية. 
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