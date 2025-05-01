كيف انفجر العنف في مناطق الدروز في سوريا؟

ذكر موقع "سكاي نيوز
"، أنّ سوريا
تشهد منذ أيام اشتباكات دامية في ريف دمشق
، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في أحداث اندلعت بداية في مدينة جرمانا في ريف دمشق ثم امتدت إلى منطقة صحنايا، وأدت لتدخل إسرائيل
بالقصف الجوي.
وتعود جذور القضية إلى ظهور تسجيل منسوب لرجل درزي يسب فيه النبي محمد، ما أثار غضب مجموعات مسلحة تجمعت في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب شرقي دمشق، متدفقين من مناطق قريبة أبرزها بلدة المليحة.
ومع امتلاك العشائر والفصائل الدرزية السلاح في ظل عدم إندماجهم في الإدارة السورية
الجديدة حتى الآن، وقعت اشتباكات بينهم وبين المسلحين الذين وصلوا إلى جرمانا ما تسبب في مقتل 13 شخصا يوم الثلاثاء الماضي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية
السورية: "شهدت منطقة جرمانا اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، منهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة".
وصباح الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء
السورية "سانا
" نقلا عن مصدر أمني بأن مجموعات "خارجة عن القانون" من أشرفية صحنايا، هاجمت حاجزا تابعا لإدارة الأمن العام
مساء الثلاثاء، وأصابت 3 عناصر، وانتشرت بالتزامن مع ذلك مجموعات أخرى بين الأراضي الزراعية وأطلقت النار على آليات المدنيين والأمن العام على الطرق، وأسفرت عن وقوع 6 قتلى وجرح آخرين.
ووفقا لمدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي
، فإن رتلا مسلحا حاول التوجه من أشرفية صحنايا إلى جرمانا وأوقفه حاجز أمني ما أدى لاشتباك مسلح.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السورية، أنها لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد في مواجهة من يسعى لزعزعة أمن سوريا واستهداف أبنائها، بينما أعلنت وزارة الصحة
ارتفاع عدد الضحايا إلى 11 من المدنيين والأمن العام.
وأضاف الرفاعي
: "تجدّدت الاشتباكات بمهاجمة "خارجين عن القانون" حواجز الأمن العام في منطقة الأشرفية
، واستخدمت أسلحة رشاشات خفيفة وقذائف "آر بي جي"، كما اعتلى المهاجمون الأبنية واستهدفوا العناصر الأمنية، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الأمن العام".
وتابع، كما أدى إطلاق نار استهدف مركبة قادمة من درعا
، فجر اليوم، لمقتل 6 من ركابها، مشيرا إلى أن قوات الأمن
العام تقوم بالانتشار وتعزيز إجراءاتها حاليا لضمان استقرار وحماية المدنيين.
وشهدت المنطقة اجتماعا موسعا بين مشايخ عقل الموحدين الدروز
في داريا مع مسؤولين سوريين بهدف إيجاد حل سريع للأزمة في أشرفية صحنايا.
وبحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية. (سكاي نيوز)