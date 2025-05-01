كيف انفجر العنف في مناطق الدروز في سوريا؟

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ذكر موقع " "، أنّ تشهد منذ أيام اشتباكات دامية في ريف ، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في أحداث اندلعت بداية في مدينة جرمانا في ريف دمشق ثم امتدت إلى منطقة صحنايا، وأدت لتدخل بالقصف الجوي.وتعود جذور القضية إلى ظهور تسجيل منسوب لرجل درزي يسب فيه النبي محمد، ما أثار غضب مجموعات مسلحة تجمعت في بلدة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب شرقي دمشق، متدفقين من مناطق قريبة أبرزها بلدة المليحة.ومع امتلاك العشائر والفصائل الدرزية السلاح في ظل عدم إندماجهم في الإدارة الجديدة حتى الآن، وقعت اشتباكات بينهم وبين المسلحين الذين وصلوا إلى جرمانا ما تسبب في مقتل 13 شخصا يوم الثلاثاء الماضي.ووفق بيان صادر عن السورية: "شهدت منطقة جرمانا اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، منهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة".وصباح الأربعاء، أفادت السورية " " نقلا عن مصدر أمني بأن مجموعات "خارجة عن القانون" من أشرفية صحنايا، هاجمت حاجزا تابعا لإدارة مساء الثلاثاء، وأصابت 3 عناصر، وانتشرت بالتزامن مع ذلك مجموعات أخرى بين الأراضي الزراعية وأطلقت النار على آليات المدنيين والأمن العام على الطرق، وأسفرت عن وقوع 6 قتلى وجرح آخرين.ووفقا لمدير العلاقات العامة في ، فإن رتلا مسلحا حاول التوجه من أشرفية صحنايا إلى جرمانا وأوقفه حاجز أمني ما أدى لاشتباك مسلح.من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السورية، أنها لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد في مواجهة من يسعى لزعزعة أمن سوريا واستهداف أبنائها، بينما أعلنت ارتفاع عدد الضحايا إلى 11 من المدنيين والأمن العام.وأضاف : "تجدّدت الاشتباكات بمهاجمة "خارجين عن القانون" حواجز الأمن العام في منطقة ، واستخدمت أسلحة رشاشات خفيفة وقذائف "آر بي جي"، كما اعتلى المهاجمون الأبنية واستهدفوا العناصر الأمنية، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الأمن العام".وتابع، كما أدى إطلاق نار استهدف مركبة قادمة من ، فجر اليوم، لمقتل 6 من ركابها، مشيرا إلى أن العام تقوم بالانتشار وتعزيز إجراءاتها حاليا لضمان استقرار وحماية المدنيين.