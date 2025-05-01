يعود إلى قرون مضت... الفاتيكان يتخلى عن تقليد رداء البابا

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وذكرت صحيفة "تلغراف" في تقرير أنه لأجيال متعاقبة، كان خياطو متجر "غاماريلي" في يستعدون بخياطة أردية بابوية بيضاء بمجرد وفاة البابا، لتكون جاهزة قبل انتخاب له.



ومع عدم معرفة من سيكون البابا القادم، كانوا يصنعون ثلاثة أردية بأحجام مختلفة لضمان توافق أحدها مع من يقع عليه لقيادة . تخلى عن تقليد "رداء البابا" الذي يعود إلى قرون مضت، والذي كانت بموجبه تتم خياطة ثلاثة أردية بابوية بيضاء بمجرد وفاة البابا.وذكرت صحيفة "تلغراف" في تقرير أنه لأجيال متعاقبة، كان خياطو متجر "غاماريلي" في يستعدون بخياطة أردية بابوية بيضاء بمجرد وفاة البابا، لتكون جاهزة قبل انتخاب له.ومع عدم معرفة من سيكون البابا القادم، كانوا يصنعون ثلاثة أردية بأحجام مختلفة لضمان توافق أحدها مع من يقع عليه لقيادة .

لكن هذا التقليد العريق انكسر هذا العام بعد وفاة ، إذ تلقى خياطو "غاماريلي" تعليمات مباشرة من الكرسي الرسولي بعدم خياطة أردية جديدة، وذلك مع اقتراب موعد انعقاد المجمع السري في السيستين يوم الأربعاء المقبل.

وبدلا من ذلك، سيتم استخدام أردية قديمة متبقية من انتخابات سابقة بعد تنظيفها وتجهيزها. (روسيا اليوم)



