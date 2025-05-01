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يعود إلى قرون مضت... الفاتيكان يتخلى عن تقليد رداء البابا

Lebanon 24
01-05-2025 | 09:25
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تخلى الفاتيكان عن تقليد "رداء البابا" الذي يعود إلى قرون مضت، والذي كانت بموجبه تتم خياطة ثلاثة أردية بابوية بيضاء بمجرد وفاة البابا.
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وذكرت صحيفة "تلغراف" في تقرير أنه لأجيال متعاقبة، كان خياطو متجر "غاماريلي" في روما يستعدون بخياطة أردية بابوية بيضاء بمجرد وفاة البابا، لتكون جاهزة قبل انتخاب خليفة له.

ومع عدم معرفة من سيكون البابا القادم، كانوا يصنعون ثلاثة أردية بأحجام مختلفة لضمان توافق أحدها مع من يقع عليه الاختيار لقيادة الكنيسة الكاثوليكية.
 
لكن هذا التقليد العريق انكسر هذا العام بعد وفاة البابا فرنسيس، إذ تلقى خياطو "غاماريلي" تعليمات مباشرة من الكرسي الرسولي بعدم خياطة أردية جديدة، وذلك مع اقتراب موعد انعقاد المجمع السري في كنيسة السيستين يوم الأربعاء المقبل.
 
وبدلا من ذلك، سيتم استخدام أردية قديمة متبقية من انتخابات سابقة بعد تنظيفها وتجهيزها. (روسيا اليوم)

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