هل اقتربت الحرب بين الهند وباكستان؟

ذكر موقع " 24"، عن تصاعد أجواء التوتر العسكري بين القوتين النوويتين وباكستان منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف سياحاً في إقليم وأسفر عن مقتل 26 شخصاً.

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ويرى سياسيون أن الإجراءات التي اتخذتها الهند كانت سريعة للغاية وكأنها كانت معدة سلفاً ومدروسة وصدرت كلها في ساعات قليلة للغاية، مما يضع تساؤلات حول رد فعل الهند تجاه الحادث الإرهابي الذي لم يتم التحقيق فيه من قبل لجنة دولية محايدة.



وأمهلت الهند جميع المواطنين الباكستانيين المقيمين على أراضيها حتى 29 أبريل (نيسان) الماضي لمغادرتها، وعلقت العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وأغلقت المعبر الحدودي البري بين البلدين الجارين، إلى جانب تخفيض أعداد الدبلوماسيين، بما في ذلك سحب العديد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين والموظفين الهنود من إسلام آباد، وتوجيه إنذارات لنظرائهم الباكستانيين للعودة إلى ديارهم.



وردت "إسلام آباد" بالمثل، وأكدت أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند "ستعتبر سبباً للحرب"، رغم أنها نفت أن يكون لها أي صلة بالحادث، وقدّمت تعازيها للضحايا.



وقال السابق السفير رخا إن هناك علامات استفهام حول موقف الهند من الحادث الإرهابي الذي وقع في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.



وأوضح أن رد الفعل كأنه أعدّ سلفاً، حيث لم تقبل الهند بأي فرصة للتحقيق المحايد في الحادث من قبل لجنة دولية، وهو الحل المقترح من قبل باكستان، واتهمت فوراً الحكومة الباكستانية بالمسؤولية على الهجوم.



وحذر عضو للشؤون الخارجية من سيناريو التصعيد، وخاصة بعد إلغاء اتفاقية تقاسم المياه بين الهند وباكستان في نهر السند والمطبقة منذ الستينات في القرن الماضي، وقد يؤدي ذلك إلى النزاع المباشر، حيث تعتمد باكستان على مياه نهر السند بشكل أساسي لدعم ملايين المواطنين.



رخا حسن إن الهند اتخذت إجراءات صعبة للغاية، مما يجعلنا نطرح تساؤلات تحتاج لتفسير، وأبرزها هل الحكومة تريد التغطية على أحداث داخلية من خلال هذا الحادث واستغلاله في صرف الأنظار؟



وأوضح حسن أن هناك تساؤلاً آخر حول رغبة الهند في التقرب من ، على حساب التقارب الصيني ، والتظاهر بالوقوف بجانب الولايات المتحدة وتعزيز مسار العلاقات معها بعد فرض الرسوم الجمركية وبدء الحرب التجارية من قبل الرئيس الأميركي .



وتوقع السفير رخا حسن أن التصعيد يمكن أن يصل إلى تبادل إطلاق النار على الحدود، إذ صرح مسؤولون باكستانيون أن الهند قد تشن هجوماً على باكستان خلال الساعات المقبلة.



وأشار السفير إلى ضرورة التدخل الفوري من قبل الدول الكبرى لإقناع كل من الهند وباكستان بالعدول عن التصعيد، وضرورة ضبط النفس للوصول إلى حل ينهي الأزمة. (الإمارات 24)