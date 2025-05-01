والتز: يجب على روسيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات

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قال الأميركي إن عملية التفاوض بين وروسيا حول التسوية تسير قدما، وتعتقد أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.وخلال رده على سؤال عما إذا كانت تعيد النظر في إمكانية إجراء محادثات مع ، أضاف المستشار الأميركي في حديث لقناة التلفزيونية: "العملية تتقدم للأمام. وهي تترافق في بعض الأحيان بالصعود والهبوط".ووفقا للمستشار الأميركي، "يجب على أن تجلس إلى طاولة المفاوضات". (روسيا اليوم)