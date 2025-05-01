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والتز: يجب على روسيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات

Lebanon 24
01-05-2025 | 10:24
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز إن عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وروسيا حول التسوية الأوكرانية تسير قدما، وتعتقد واشنطن أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.
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وخلال رده على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأميركية تعيد النظر في إمكانية إجراء محادثات مع موسكو، أضاف المستشار الأميركي في حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية: "العملية تتقدم للأمام. وهي تترافق في بعض الأحيان بالصعود والهبوط".

ووفقا للمستشار الأميركي، "يجب على روسيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات". (روسيا اليوم)
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