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صحيفة أوكرانيّة: إدارة ترامب وافقت على توريد أسلحة لكييف بقيمة 50 مليون دولار

Lebanon 24
01-05-2025 | 10:48
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نقلت صحيفة "كييف بوست"عن مصادر في الدوائر الدبلوماسية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافقت على توريد منتجات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 50 مليون دولار.
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وجاء في الصحيفة: "قامت إدارة الرئيس ترامب بإبلاغ الكونغرس الأميركي بنيتها السماح بتصدير المنتجات الدفاعية إلى أوكرانيا من خلال مبيعات تجارية مباشرة بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر من ذلك".

ونوهت الصحيفة بأن تصريح السماح المذكور، يشمل توريد البيانات والمعلومات الفنية إلى أوكرانيا، فضلا عن "المنتجات الدفاعية" و"الخدمات الدفاعية". (روسيا اليوم)
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