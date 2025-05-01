صحيفة أوكرانيّة: إدارة ترامب وافقت على توريد أسلحة لكييف بقيمة 50 مليون دولار

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نقلت صحيفة " بوست"عن مصادر في الدوائر الدبلوماسية، أن ، وافقت على توريد منتجات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 50 مليون دولار.وجاء في الصحيفة: "قامت بإبلاغ الأميركي بنيتها السماح بتصدير المنتجات الدفاعية إلى من خلال مبيعات تجارية مباشرة بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر من ذلك".ونوهت الصحيفة بأن تصريح السماح المذكور، يشمل توريد البيانات والمعلومات الفنية إلى أوكرانيا، فضلا عن "المنتجات الدفاعية" و"الخدمات الدفاعية". (روسيا اليوم)