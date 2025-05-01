بعد انفجار ميناء رجائي... زلزال يضرب إيران فكم بلغ عدد الإصابات؟

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أعلنت وكالة "مهر" ، اليوم الخميس، أن عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب شمال شرقي البلاد، ارتفع إلى 29 شخصًا، بعد أن كانت التقديرات الأولية أشارت إلى إصابة 19 شخصًا.وبحسب الوكالة، بلغت قوة الزلزال خمس درجات على مقياس ريختر، ووقع عند الساعة 05:10 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:40 بتوقيت موسكو)، على عمق عشرة كيلومترات، مركزًا تأثيره في خمس مدن بالمحافظة، من بينها تربت حيدرية، روشتار، غناباد، وتايباد، فيما شعر به السكان في مدينة مشهد، عاصمة المحافظة.وأفادت الوكالة أن جميع الإصابات وقعت أثناء محاولات المواطنين الفرار من منازلهم أثناء وقوع الزلزال، مضيفة أن معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، في حين بقي شخص واحد فقط تحت المراقبة الطبية.وأكدت "مهر" أن الزلزال لم يُسفر عن أي أضرار مادية كبيرة في الأبنية أو البنية التحتية.يُشار إلى أن تقع على خطوط زلزالية نشطة، وكانت قد شهدت في 21 آذار الماضي زلزالًا بقوة مماثلة (5 درجات) ضرب منطقة نطنز في إقليم أصفهان وسط البلاد، حيث يوجد موقع نووي رئيسي، ما أثار آنذاك قلقًا دوليًا رغم عدم تسجيل إصابات، واكتفاء الأضرار بتحطّم نوافذ بعض المنازل في القرى المجاورة. (روسيا اليوم)