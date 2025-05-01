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تأجيل المحادثات بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
01-05-2025 | 11:17
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أعلن وزير الخارجية العمانية، بدر البوسعيدي الذي تتولى بلاده دور الوساطة بين أميركا وإيران، الخميس، تأجيل المحادثات المقررة في روما.
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وجاء تأجيل المحادثات بشأن ملف طهران النووي "لأسباب لوجستية"، بعدما كان من المقرّر إجراؤها هذا الأسبوع، وفق المصدر ذاته.

وقال البوسعيدي في منشور على منصة "إكس": "لأسباب لوجستية، سنؤجل الاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مقررا عقده السبت الثالث من أيار"، مضيفا: "سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند التوافق عليها".
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