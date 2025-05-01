تأجيل المحادثات بين واشنطن وطهران

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العمانية، الذي تتولى بلاده دور الوساطة بين أميركا وإيران، الخميس، تأجيل المحادثات المقررة في .وجاء تأجيل المحادثات بشأن ملف "لأسباب لوجستية"، بعدما كان من المقرّر إجراؤها هذا الأسبوع، وفق المصدر ذاته.وقال في منشور على منصة "إكس": "لأسباب لوجستية، سنؤجل الاجتماع بين وإيران، الذي كان مقررا عقده السبت الثالث من أيار"، مضيفا: "سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند التوافق عليها".