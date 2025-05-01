قرار جديد من ترامب بشأن "المتحوّلين جنسياً"!

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وطلبت الاعتماد بشكل أكبر على العلاج السلوكي بدلا من الرعاية الطبية الشاملة التي تؤكد الجنس لدى الشباب الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية.ويشكك تقرير الصحة والخدمات الإنسانية في المعايير التي يتم على أساسها معاملة الشباب المتحولين جنسيا الصادرة عن الرابطة المهنية العالمية لصحة المتحولين جنسيا.ومن المرجح أن يتم استخدام التقرير لتعزيز التحول المفاجئ للحكومة في كيفية رعاية مجموعة فرعية من المواطنين أصبحت محور جدل سياسي.ويأتي تقرير "أفضل الممارسات" الجديد هذا كرد على أمر تنفيذي أصدره بعد أيام من ولايته الثانية ينص على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية عدم دعم عمليات التحول بين الجنسين لأي شخص دون التاسعة عشرة.جاي باتاتشاريا مدير في بيان له: "مهمتنا حماية أطفال أمتنا وليس تعريضهم لتدخلات طبية لا أصل لها ولا رجعة فيها".وأضاف جاي باتاتشاريا: "ينبغي أن نتبع المعيار الذهبي للعلم وليس أجندات الناشطين". (روسيا اليوم)