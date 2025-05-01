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عربي-دولي

قرار جديد من ترامب بشأن "المتحوّلين جنسياً"!

Lebanon 24
01-05-2025 | 11:12
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دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تقرير مطول نشر يوم الخميس، لمراجعة برنامج الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا.
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وطلبت الإدارة الأميركية الاعتماد بشكل أكبر على العلاج السلوكي بدلا من الرعاية الطبية الشاملة التي تؤكد الجنس لدى الشباب الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية.

ويشكك تقرير الصحة والخدمات الإنسانية في المعايير التي يتم على أساسها معاملة الشباب المتحولين جنسيا الصادرة عن الرابطة المهنية العالمية لصحة المتحولين جنسيا.

ومن المرجح أن يتم استخدام التقرير لتعزيز التحول المفاجئ للحكومة في كيفية رعاية مجموعة فرعية من المواطنين أصبحت محور جدل سياسي.

ويأتي تقرير "أفضل الممارسات" الجديد هذا كرد على أمر تنفيذي أصدره ترامب بعد أيام من ولايته الثانية ينص على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية عدم دعم عمليات التحول بين الجنسين لأي شخص دون التاسعة عشرة.

وقال الدكتور جاي باتاتشاريا مدير المعاهد الوطنية للصحة في بيان له: "مهمتنا حماية أطفال أمتنا وليس تعريضهم لتدخلات طبية لا أصل لها ولا رجعة فيها".

وأضاف جاي باتاتشاريا: "ينبغي أن نتبع المعيار الذهبي للعلم وليس أجندات الناشطين". (روسيا اليوم)
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