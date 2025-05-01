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مستشار الأمن القومي الأميركي يغادر منصبه

Lebanon 24
01-05-2025 | 11:47
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كشفت وسائل إعلام أميركية أنّه من المقرر أن يترك مستشار الأمن القومي، مايك والتز، ونائبه أليكس وونغ، منصبيهما في البيت الأبيض.
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وبحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية عن مصادر مختلفة مطلعة على الأمر، فإنه من المتوقع أن يغادر مستشار الأمن القومي ونائبه، منصبيهما اليوم الخميس.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على هذه الأنباء.

وكان الصحفي الأميركي مارك هالبرين أول من نشر خبر مغادرة مستشار الأمن القومي منصبه. 

وفي آذار الماضي، خضع والتز للتدقيق بعد أن أعد محادثة على تطبيق "سيغنال"، وأدرج عن طريق الخطأ جيفري غولدبرغ من مجلة ذا أتلانتيك.

وكشفت المحادثة على التطبيق، عن مناقشات مع كبار مسؤولي الأمن القومي حول خطط لشن ضربة عسكرية على أهداف حوثية في اليمن.

ونشر غولدبيرغ روايته، وقد حذف في البداية تفاصيل عملياتية. (العين)
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