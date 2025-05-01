مستشار الأمن القومي الأميركي يغادر منصبه

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كشفت وسائل إعلام أميركية أنّه من المقرر أن يترك ، ، ونائبه ، منصبيهما في .وبحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية عن مصادر مختلفة مطلعة على الأمر، فإنه من المتوقع أن يغادر مستشار ونائبه، منصبيهما اليوم الخميس.ولم يرد البيت الأبيض على الفور على هذه الأنباء.وكان الصحفي الأميركي مارك هالبرين أول من نشر خبر مغادرة مستشار الأمن القومي منصبه.وفي آذار الماضي، خضع والتز للتدقيق بعد أن أعد محادثة على تطبيق "سيغنال"، وأدرج عن طريق الخطأ ذا أتلانتيك.وكشفت المحادثة على التطبيق، عن مناقشات مع كبار مسؤولي الأمن القومي حول خطط لشن ضربة عسكرية على أهداف حوثية في اليمن.ونشر غولدبيرغ روايته، وقد حذف في البداية تفاصيل عملياتية. (العين)