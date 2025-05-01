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عربي-دولي

مُجددًا.. دعوة إسرائيلية لحماية دروز سوريا

Lebanon 24
01-05-2025 | 11:58
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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للدروز في سوريا.
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وجاء ذلك بعد يومين من اشتباكات طائفية في ريف دمشق، خلفت عددًا كبيرًا من القتلى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ساعر قوله في بيان: "أدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية الأقليات في سوريا، خاصة الدروز، من النظام وعصابات الإرهاب التابعة له" وفق تعبيره.

وطلب ساعر من المجتمع الدولي "أن لا يغض الطرف عن الأحداث الصعبة التي تحدث هناك مؤخرًا".

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