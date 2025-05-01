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عربي-دولي
مُجددًا.. دعوة إسرائيلية لحماية دروز سوريا
Lebanon 24
01-05-2025
|
11:58
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دعا
وزير الخارجية الإسرائيلي
جدعون ساعر
، اليوم الخميس،
المجتمع الدولي
إلى توفير الحماية للدروز في
سوريا
.
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وجاء ذلك بعد يومين من اشتباكات طائفية في ريف
دمشق
، خلفت عددًا كبيرًا من القتلى.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ساعر قوله في بيان: "أدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية الأقليات في سوريا، خاصة
الدروز
، من النظام وعصابات الإرهاب التابعة له" وفق تعبيره.
وطلب ساعر من المجتمع الدولي "أن لا يغض الطرف عن الأحداث الصعبة التي تحدث هناك مؤخرًا".
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