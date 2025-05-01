مُجددًا.. دعوة إسرائيلية لحماية دروز سوريا

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دعا ، اليوم الخميس، إلى توفير الحماية للدروز في .وجاء ذلك بعد يومين من اشتباكات طائفية في ريف ، خلفت عددًا كبيرًا من القتلى.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ساعر قوله في بيان: "أدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية الأقليات في سوريا، خاصة ، من النظام وعصابات الإرهاب التابعة له" وفق تعبيره.وطلب ساعر من المجتمع الدولي "أن لا يغض الطرف عن الأحداث الصعبة التي تحدث هناك مؤخرًا".