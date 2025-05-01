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الجيش الباكستاني يتوعد الهند برد سريع وحاسم

Lebanon 24
01-05-2025 | 12:35
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أعلن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم الخميس أن إسلام أباد "لا تزال ملتزمة بالسلام الإقليمي" لكن شدد على أنها "مستعدة لحماية مصالحها الوطنية"، حسب تعبيره، وذلك وسط التوتر الحالي مع الهند بعد هجوم دامٍ الأسبوع الماضي في كشمير.
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وحذّر قائد الجيش الباكستاني قائلاً: "أي مغامرة عسكرية من جانب الهند سنقابلها برد سريع وحاسم وحازم".

من جهته قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ اليوم الخميس إن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أكد له "دعم واشنطن القوي للهند في حربها ضد الإرهاب".

وأضاف أن هيغسيث" أكد وقوفه بحزم إلى جانب الهند وحقها في الدفاع عن نفسها"، بحسب سينغ.

من جانبه شدد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، خلال اتصال مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، على ضرورة محاسبة الجهات التي تقف وراء الهجوم في منطقة باهالغام في إقليم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً.

وكتب جايشانكار عبر منصة "إكس": "ناقشنا أمس مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هجوم باهالغام، ينبغي محاسبة مرتكبيه ومنظميه".
(العربية)
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