الجيش الباكستاني يتوعد الهند برد سريع وحاسم

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أعلن اليوم الخميس أن إسلام أباد "لا تزال ملتزمة بالسلام الإقليمي" لكن شدد على أنها "مستعدة لحماية مصالحها الوطنية"، حسب تعبيره، وذلك وسط التوتر الحالي مع بعد هجوم دامٍ الأسبوع الماضي في .وحذّر قائد الجيش الباكستاني قائلاً: "أي مغامرة عسكرية من جانب الهند سنقابلها برد سريع وحاسم وحازم".قال اليوم الخميس إن وزير الدفاع الأميركي أكد له "دعم القوي للهند في حربها ضد الإرهاب".وأضاف أن هيغسيث" أكد وقوفه بحزم إلى جانب الهند وحقها في الدفاع عن نفسها"، بحسب سينغ.من جانبه شدد الهندي ، خلال اتصال مع نظيره الأميركي ، على ضرورة محاسبة الجهات التي تقف وراء الهجوم في منطقة باهالغام في إقليم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً.وكتب جايشانكار عبر منصة "إكس": "ناقشنا أمس مع وزير الخارجية الأميركي ماركو هجوم باهالغام، ينبغي محاسبة مرتكبيه ومنظميه".(العربية)