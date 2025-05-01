لمنع "ضرر لا يمكن إصلاحه".. هذا ما طلبته هيئة أميركية من ترامب

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وطلبت سوزان ، الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، من "إظهار المزيد من المرونة والتفاوض على الرسوم الجمركية، وضرورة استبعادها".وفي رسالة موجهة إلى الأميركي ، ووزير التجارة ، والممثل التجاري الأميركي جيميسون ، طلبت الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، "إعفاء تلقائيا" من الرسوم الجمركية على جميع السلع التي "لا يمكن إنتاجها في ، أو التي ليست متاحة محليا".ودعت كلارك إدارة أيضا إلى "إنشاء عملية بسيطة بشكل عاجل للشركات بغية الحصول على إعفاءات جمركية يمكنها إثبات أن الرسوم تشكل مخاطر كبيرة على العمالة في الولايات المتحدة".وكتبت في رسالة تم نشرها يوم الخميس: "حتى لو استغرق الأمر أسابيع أو أشهر فقط للتوصل إلى اتفاقيات جديدة، فإن العديد من الشركات الصغيرة سوف يعاني من أضرار لا يمكن إصلاحها".وشددت الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، على أن "الإدارة يجب أن تتخذ إجراءات فورية لإنقاذ الشركات الصغيرة في ومنع الركود".تأتي مطالب الغرفة التجارية وسط انتقادات عديدة من الداخل الأميركي لقرار الرسوم الجمركية، وكان آخرها انتقاد وزيرة الخزانة السابقة، ، لقرار ترامب.كما حذرت يلين من أن الرسوم التي فرضها ستولد تأثيرا سلبيا للغاية يطال النمو الاقتصادي الأميركي.