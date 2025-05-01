Advertisement

عربي-دولي

لمنع "ضرر لا يمكن إصلاحه".. هذا ما طلبته هيئة أميركية من ترامب

Lebanon 24
01-05-2025 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1354526-638817262033348635.jpeg
Doc-P-1354526-638817262033348635.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت غرفة التجارة الأميركية من إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ إعفاءات جمركية على الفور لتجنب الركود ومنع "ضرر لا يمكن إصلاحه" يصيب الشركات الصغيرة.
Advertisement

وطلبت سوزان كلارك، الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، من إدارة ترامب "إظهار المزيد من المرونة والتفاوض على الرسوم الجمركية، وضرورة استبعادها".

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، طلبت الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، "إعفاء تلقائيا" من الرسوم الجمركية على جميع السلع التي "لا يمكن إنتاجها في الولايات المتحدة، أو التي ليست متاحة محليا".

ودعت كلارك إدارة ترامب أيضا إلى "إنشاء عملية بسيطة بشكل عاجل للشركات بغية الحصول على إعفاءات جمركية يمكنها إثبات أن الرسوم تشكل مخاطر كبيرة على العمالة في الولايات المتحدة".

وكتبت في رسالة تم نشرها يوم الخميس: "حتى لو استغرق الأمر أسابيع أو أشهر فقط للتوصل إلى اتفاقيات جديدة، فإن العديد من الشركات الصغيرة سوف يعاني من أضرار لا يمكن إصلاحها".

وشددت الرئيسة التنفيذية للغرفة التجارية، على أن "الإدارة يجب أن تتخذ إجراءات فورية لإنقاذ الشركات الصغيرة في أمريكا ومنع الركود".

تأتي مطالب الغرفة التجارية وسط انتقادات عديدة من الداخل الأميركي لقرار الرسوم الجمركية، وكان آخرها انتقاد وزيرة الخزانة السابقة، جانيت يلين، لقرار ترامب.

كما حذرت يلين من أن الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستولد تأثيرا سلبيا للغاية يطال النمو الاقتصادي الأميركي.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: ترامب يسعى لمنع حيازة إيران للسلاح النووي بطريقة "سلمية"
lebanon 24
01/05/2025 22:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
معوض: لا يمكن بناء مستقبل وطن مزدهر من دون ضمان فرص متساوية لكل طالب
lebanon 24
01/05/2025 22:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"من أجل الطلاب السوريين".. هذا ما طلبه "نائب" من الحكومة
lebanon 24
01/05/2025 22:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": واشنطن تدرس فرض عقوبات تمنع ديب سيك من شراء تكنولوجيا أميركية
lebanon 24
01/05/2025 22:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2025-05-01
15:00 | 2025-05-01
14:34 | 2025-05-01
14:00 | 2025-05-01
13:35 | 2025-05-01
13:16 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24