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إسرائيل تحذّر الشرع: سنهاجم دفاعا عن الدروز

Lebanon 24
01-05-2025 | 12:55
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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس سوريا من استمرار الهجمات على الدروز، قائلا "إذا لم تتوقف الهجمات على الدروز في سوريا فإننا سنرد بشدة".
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وقال كاتس:" أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري إن لم يتوقف الاعتداء على دروز سوريا سنرد بقوة كبيرة".
 
بالتوازي، أكّد الجيش الإسرائيلي أن قواته في جنوب سوريا ستمنع دخول "القوات المعادية" إلى القرى الدرزية .

وأعلن إجلاء مواطنين من الدروز لتلقي العلاج الطبي في إسرائيل.
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