إسرائيل تحذّر الشرع: سنهاجم دفاعا عن الدروز

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حذر من استمرار الهجمات على ، قائلا "إذا لم تتوقف الهجمات على الدروز في سوريا فإننا سنرد بشدة".وقال :" أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري إن لم يتوقف الاعتداء على سوريا سنرد بقوة كبيرة".