إسرائيل تعترض مسيّرة قادمة من مصر.. ماذا كانت تنقل؟ (صورة)

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أعلن الجيش مساء يوم الخميس، إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأراضي الى .وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق اليوم رصدت استطلاعات الجيش مسيرة تحاول تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل"وأضاف "تم إسقاط الدرون من قبل قوات الجيش التي هرعت إلى المكان الذي سقط فيه حيث تبين أنه كان يحمل عشر قطع أسلحة من نوع M16، وقد تم تحويل الأسلحة لمتابعة ". (روسيا اليوم)