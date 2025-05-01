Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعترض مسيّرة قادمة من مصر.. ماذا كانت تنقل؟ (صورة)

Lebanon 24
01-05-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1354528-638817265155059183.jpg
Doc-P-1354528-638817265155059183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس، إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأراضي المصرية الى إسرائيل.
Advertisement

وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق اليوم رصدت استطلاعات الجيش مسيرة درون تحاول تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل"

وأضاف "تم إسقاط الدرون من قبل قوات الجيش التي هرعت إلى المكان الذي سقط فيه حيث تبين أنه كان يحمل عشر قطع أسلحة من نوع M16، وقد تم تحويل الأسلحة لمتابعة قوات الأمن". (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة كانت في طريقها لاختراق الأجواء قادمة من جهة الشرق
lebanon 24
01/05/2025 22:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيّرة كانت قادمة من جهة الشرق
lebanon 24
01/05/2025 22:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعترض صاروخاً قادماً من اليمن
lebanon 24
01/05/2025 22:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض في وقت سابق اليوم طائرة بدون طيار كانت قادمة من جهة الشرق
lebanon 24
01/05/2025 22:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2025-05-01
15:00 | 2025-05-01
14:34 | 2025-05-01
14:00 | 2025-05-01
13:35 | 2025-05-01
13:16 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24