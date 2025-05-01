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عربي-دولي

برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد جميع مخزوناته الغذائية في غزة

Lebanon 24
01-05-2025 | 13:15
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صدر عن برنامج الأغذية العالمي يوم الخميس، إنه لم يتبق لديه أي غذاء لتوزيعه في قطاع غزة.
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وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في غزة "تجاوز كل حدود التصور".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع".

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف أن "تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها".

وصرح بأنهم يشهدون أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية. (روسيا اليوم)
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