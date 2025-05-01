برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد جميع مخزوناته الغذائية في غزة

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صدر عن برنامج الأغذية العالمي يوم الخميس، إنه لم يتبق لديه أي غذاء لتوزيعه في .وقد حذرت من أن الوضع الإنساني في غزة "تجاوز كل حدود التصور".لمنظمة الصحة العالمية : "إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع".وأضاف غيبريسوس للصحافيين في مقر بجنيف أن "تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها".وصرح بأنهم يشهدون أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية. (روسيا اليوم)