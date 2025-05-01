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عربي-دولي

قيادي سوري درزي بارز تعرّض لمحاولة اغتيال

Lebanon 24
01-05-2025 | 13:16
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أفادت مصادر الحدث عن تعرض ليث البلعوس القيادي بحركة رجال الكرامة لمحاولة اغتيال في ريف السويداء .
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وأكّدت المصادر فشل محاولة الاغتيال.
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