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عربي-دولي
برلماني أوكراني: زيلينسكي يبيع الوطن!
Lebanon 24
01-05-2025
|
14:34
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صرح النائب الأوكراني
ألكسندر دوبينسكي
بأن اتفاقية
المعادن
الموقعة بين
أوكرانيا
والولايات المتحدة لا تمثل أي مصلحة للميزانية أو للمصالح الوطنية
الأوكرانية
، بل هي "بيع للوطن".
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وقال دوبينسكي في بيان عبر قناته على "
تلغرام
": "لا تحمل هذه الصفقة أي أهمية للميزانية الحكومية أو
المصالح الوطنية
أو
الأمن القومي
أو التطلعات الوطنية. إنها مجرد بيع للوطن من قبل
زيلينسكي
لضمان أمنه الشخصي. بهذه الصفقة سيبدأ وبها نفسها سينتهي، لأن ما يتلوها سيكون اتفاقية سلام، وبعد السلام سيغادر البلاد".
وأوضح أن زيلينسكي وزع الثروات المعدنية والبنية التحتية الأوكرانية بين "شريكيه الرئيسيين"، قائلا: "تم تقسيم أصول أوكرانيا. القديمة منها ذهبت لعائلة (الرئيس الأوكراني السابق ليونيد) كوتشما وللأوليغارشي (فيكتور) بينتشوك واللاعبين
الأوروبيين
. أما المناجم الجديدة - تلك التي لا تمتلك تراخيص بعد أو التي ستتم إعادة خصخصتها - فستنتقل إلى السيطرة
الأمريكية
".
(روسيا اليوم)
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