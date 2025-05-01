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صرح النائب الأوكراني بأن اتفاقية الموقعة بين والولايات المتحدة لا تمثل أي مصلحة للميزانية أو للمصالح الوطنية ، بل هي "بيع للوطن".وقال دوبينسكي في بيان عبر قناته على " ": "لا تحمل هذه الصفقة أي أهمية للميزانية الحكومية أو أو أو التطلعات الوطنية. إنها مجرد بيع للوطن من قبل لضمان أمنه الشخصي. بهذه الصفقة سيبدأ وبها نفسها سينتهي، لأن ما يتلوها سيكون اتفاقية سلام، وبعد السلام سيغادر البلاد".وأوضح أن زيلينسكي وزع الثروات المعدنية والبنية التحتية الأوكرانية بين "شريكيه الرئيسيين"، قائلا: "تم تقسيم أصول أوكرانيا. القديمة منها ذهبت لعائلة (الرئيس الأوكراني السابق ليونيد) كوتشما وللأوليغارشي (فيكتور) بينتشوك واللاعبين . أما المناجم الجديدة - تلك التي لا تمتلك تراخيص بعد أو التي ستتم إعادة خصخصتها - فستنتقل إلى السيطرة ".