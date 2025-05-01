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عربي-دولي

بعد 48 ساعة من التوترات.. هذا جديد أحداث جرمانا وصحنايا

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:00
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أعلنت محافظة السويداء جنوبي سوريا، مساء الأربعاء، عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية بالمنطقتين، فيما أفاد المقدم حسام الطحان مدير أمن محافظة ريف دمشق، انتهاء العملية الأمنية وانتشار قواته في المنطقة وسط مخاوف من تكرار احداث الساحل.
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وأفادت المحافظة في بيان على قناتها بمنصة "تلغرام" أن الاتفاق عقد بعد أن أعلنت في وقت سابق عن عقد جلسة لمحافظي السويداء مصطفى البكور، وريف دمشق عامر الشيخ، والقنيطرة أحمد الدالاتي، إلى جانب شيخي العقل للطائفة الدرزية حمود الحناوي ويوسف الجربوع.
ولفتت إلى أن الجلسة لمناقشة أحداث مدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، إثر هجمات شنها "خارجون عن القانون" خلفت قتلى وجرحى.
وقالت المحافظة في البيان "خلال الجلسة التي عُقدت في دمشق بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة إلى جانب عدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية (دون تحديد هويتهم)، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا".
وأضافت "كما تم تشكيل لجنة مشتركة للعمل على وقف النزيف الدموي، وإيجاد حلول تساهم في تحقيق التهدئة، واستقرار الأوضاع في المنطقتين" دون مزيد من التفاصيل.
وجاء اللقاء بينما تشهد المنطقتان حيث يتركز سكان من الطائفة الدرزية، توترات منذ يومين، على خلفية تسجيل صوتي منسوب لأحد الدروز تضمن إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتدخلت قوى الأمن لاستعادة الهدوء بالتنسيق مع وجهاء المنطقة، ووضعت حواجز على الطرق الرئيسية منعا لحدوث فوضى، إلا أن مجموعات مسلحة "خارجة عن القانون" هاجمت نقاطا أمنية، ما أسفر عن مقتل 16 عنصرا من الأمن العام، فضلا عن مدنيين، بحسب بيانات لوزارتي الداخلية والصحة. وفي خضم التوترات شنت طائرة إسرائيلية غارة استهدفت 3 مواقع بالمنطقة، بزعم "الدفاع عن الدروز".

وأعلنت الرئاسة السورية، مساء الأربعاء، رفضها "بشكل كامل" لدعوات إلى ما تُسمى "حماية دولية" أطلقتها "جماعات خارجة عن القانون شاركت في أعمال عنف"، واعتبر أنها "دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس أن يومان من اشتباكات ذات طابع طائفي في سوريا 73 قتيلا على الأقل، العدد الأكبر منهم من المقاتلين الدروز.
وأحصى المرصد مقتل 30 عنصرا من قوات الأمن ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع، في مقابل 15 مسلحا درزيا ومدني واحد، قتلوا جميعهم يومي الثلاثاء والاربعاء في الاشتباكات في منطقتي جرمانا وصحنايا قرب دمشق. كذلك قتل في محافظة السويداء (جنوب)، 27 مسلحا درزيا، قضى 23 منهم جراء "كمين" على طريق السويداء دمشق الأربعاء. (meo)
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