17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يعلن تعيين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي بالوكالة
Lebanon 24
01-05-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يوم الخميس تعيين
وزير الخارجية
مارك روبيو
مستشارا للأمن القومي بالوكالة، وذلك بعد إعفاء
مايك والتز
من منصبه.
Advertisement
وجاء قرر إقالة مايك والتز من منصبه بعد تورطه في تسريب معلومات عسكرية سرية.
وقال
ترامب
إنه يرشح
مستشار الأمن القومي
المقال مايك والتس ليكون السفير الأميركي المقبل لدى
الأمم المتحدة
.
تأتي إقالة مايك والتز في وقت يواجه أعضاء في
الإدارة الأميركية
انتقادات على خلفية تسريب معلومات بشأن ضربات عسكرية ومشاركتها عن طريق الخطأ مع أحد الصحافيين.
وسيكون والتز أول مسؤول رفيع المستوى يغادر منصبه خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ترامب يعين وزير خارجيته ماركو روبيو مستشارا للأمن القومي الأميركي
Lebanon 24
ترامب يعين وزير خارجيته ماركو روبيو مستشارا للأمن القومي الأميركي
02/05/2025 05:35:38
02/05/2025 05:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: طلبت من حكومة العراق تعيين منسّق استثمار للعمل مع الشركات الأميركية
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: طلبت من حكومة العراق تعيين منسّق استثمار للعمل مع الشركات الأميركية
02/05/2025 05:35:38
02/05/2025 05:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي يعلن تحمّله مسؤولية التسريب الأمني بشأن اليمن
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي يعلن تحمّله مسؤولية التسريب الأمني بشأن اليمن
02/05/2025 05:35:38
02/05/2025 05:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون يعلن استقالة تيموثي هوغ من منصبه كمدير للقيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي
Lebanon 24
البنتاغون يعلن استقالة تيموثي هوغ من منصبه كمدير للقيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي
02/05/2025 05:35:38
02/05/2025 05:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تنفذ تهديدها.. استهداف منطقة بالقرب من قصر الشعب السوري
Lebanon 24
إسرائيل تنفذ تهديدها.. استهداف منطقة بالقرب من قصر الشعب السوري
22:09 | 2025-05-01
01/05/2025 10:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مشيخة عقل الموحدين الدروز في السويداء: الدروز جزء لا يتجزأ من الوطن السوري
Lebanon 24
مشيخة عقل الموحدين الدروز في السويداء: الدروز جزء لا يتجزأ من الوطن السوري
16:44 | 2025-05-01
01/05/2025 04:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات أميركية عنيفة شمال اليمن
Lebanon 24
غارات أميركية عنيفة شمال اليمن
16:30 | 2025-05-01
01/05/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حرائق القدس.. تقارير إسرائيلية تكشف "كذب" نتنياهو
Lebanon 24
عن حرائق القدس.. تقارير إسرائيلية تكشف "كذب" نتنياهو
16:26 | 2025-05-01
01/05/2025 04:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كتائب القسام تنفذ عملية مركبة ضدّ قوة إسرائيلية في رفح!
Lebanon 24
كتائب القسام تنفذ عملية مركبة ضدّ قوة إسرائيلية في رفح!
16:24 | 2025-05-01
01/05/2025 04:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
Lebanon 24
وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!
12:02 | 2025-05-01
01/05/2025 12:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"عليا وعلى أعدائي".. نيكول سابا تهدد زوجها يوسف الخال فما القصة؟
Lebanon 24
"عليا وعلى أعدائي".. نيكول سابا تهدد زوجها يوسف الخال فما القصة؟
09:12 | 2025-05-01
01/05/2025 09:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مُذيعة الـ"أم تي في" السابقة: "46 سنة حبيبي"
08:30 | 2025-05-01
01/05/2025 08:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)
Lebanon 24
على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)
04:15 | 2025-05-01
01/05/2025 04:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير أمني يخصّ السوريين في لبنان
Lebanon 24
تحذير أمني يخصّ السوريين في لبنان
13:01 | 2025-05-01
01/05/2025 01:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
22:09 | 2025-05-01
إسرائيل تنفذ تهديدها.. استهداف منطقة بالقرب من قصر الشعب السوري
16:44 | 2025-05-01
مشيخة عقل الموحدين الدروز في السويداء: الدروز جزء لا يتجزأ من الوطن السوري
16:30 | 2025-05-01
غارات أميركية عنيفة شمال اليمن
16:26 | 2025-05-01
عن حرائق القدس.. تقارير إسرائيلية تكشف "كذب" نتنياهو
16:24 | 2025-05-01
كتائب القسام تنفذ عملية مركبة ضدّ قوة إسرائيلية في رفح!
16:24 | 2025-05-01
رقم كبير... حصيلة جديدة لقتلى اشتباكات صحنايا وجرمانا في سوريا
فيديو
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
02/05/2025 05:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
02/05/2025 05:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
04:00 | 2025-04-30
02/05/2025 05:35:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24