ترامب يعلن تعيين مارك روبيو مستشارا للأمن القومي بالوكالة

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أعلن الرئيس الأميركي ، يوم الخميس تعيين مستشارا للأمن القومي بالوكالة، وذلك بعد إعفاء من منصبه.وجاء قرر إقالة مايك والتز من منصبه بعد تورطه في تسريب معلومات عسكرية سرية.وقال إنه يرشح المقال مايك والتس ليكون السفير الأميركي المقبل لدى .تأتي إقالة مايك والتز في وقت يواجه أعضاء في انتقادات على خلفية تسريب معلومات بشأن ضربات عسكرية ومشاركتها عن طريق الخطأ مع أحد الصحافيين.وسيكون والتز أول مسؤول رفيع المستوى يغادر منصبه خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب. (سكاي نيوز)