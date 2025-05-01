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عربي-دولي
في دولة عربية.. حريق غامض يكشف مصنع مخدرات داخل فيلا فاخرة!
Lebanon 24
01-05-2025
|
15:08
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تسبب حريق اندلع داخل فيلا في مجمع سكني بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة
الجيزة
في كشف تشكيل عصابي دولي خطير للاتجار في المخدرات وتصنيع مادة الآيس وتهريبها إلى الخارج داخل سندويتشات ومشروبات.
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بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مديرالمباحث الجنائية بمديرية أمن أكتوبر إخطارًا من رئيس مباحث
قسم شرطة أكتوبر
أول يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بالمجمع السكني.
وعلى الفور انتقلت الشرطة برفقة سيارات الإطفاء وتم إخماد النيران بعد التهامها غرفتين.
ولم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا أو مصابين لعدم وجود أي شخص في الفيلا وقت نشوب الحريق.
وأثناء الفحص عثر رجال الشرطة على ماكينات بأشكال غريبة وأقراص ملفوفة بجوارها، بالإضافة إلى مجموعة أوانٍ تُستخدم في خلط وعجن الأقراص، كما تم العثور على جوازات سفر لعدد من الأشخاص يحملون الجنسية
الأوكرانية
.
وكشفت التحريات أن الماكينات المضبوطة تُستخدم في إنتاج أقراص من مخدر الآيس عن طريق استخراجها من أدوية علاج البرد بطرق معينة وتهريبها إلى خارج البلاد.
وأضافت التحريات أن التشكيل العصابي مكوّن من 6 أوكرانيين وقد حاولوا الهرب بعد علمهم بنشوب الحريق وحضور الشرطة، قبل أن يتم إلقاء القبض على 4 منهم فيما تمكن اثنان من الهروب خارج البلاد.
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