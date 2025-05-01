Advertisement

عربي-دولي

غارات أميركية عنيفة شمال اليمن

Lebanon 24
01-05-2025 | 16:30
A-
A+

Doc-P-1354597-638817388907172919.jpg
Doc-P-1354597-638817388907172919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر، اليوم، بأن 5 غارات أميركية استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في محيط صعدة.
Advertisement

وكانت المصادر قد ذكرت في وقت سابق الخميس بأن غارات أميركية استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية الحوك في الحديدة.

وأضافت المصادر أن الغارات الأميركية طالت مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
طيران العدوان الأميركي يشن عدة غارات عنيفة على محافظة صعدة شمالي اليمن
lebanon 24
02/05/2025 05:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثي: غارات أميركية تستهدف صنعاء والجوف شمال اليمن
lebanon 24
02/05/2025 05:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: 4 غارات أميركية على محافظة الجوف شمالي اليمن
lebanon 24
02/05/2025 05:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام حوثية: 3 قتلى و6 جرحى جراء غارات أميركية على مديرية شعوب بصنعاء شمالي اليمن
lebanon 24
02/05/2025 05:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:09 | 2025-05-01
16:44 | 2025-05-01
16:26 | 2025-05-01
16:24 | 2025-05-01
16:24 | 2025-05-01
16:02 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24