غارات أميركية عنيفة شمال اليمن

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أفادت مصادر، اليوم، بأن 5 غارات أميركية استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في محيط .وكانت المصادر قد ذكرت في وقت سابق الخميس بأن غارات أميركية استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية الحوك في الحديدة.وأضافت المصادر أن الأميركية طالت مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية.(العربية)