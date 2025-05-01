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عن حرائق القدس.. تقارير إسرائيلية تكشف "كذب" نتنياهو

Lebanon 24
01-05-2025 | 16:26
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فندت تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء يوم الخميس، صحة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حرائق جبال القدس.
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وأفادت "القناة 12" بأن الحرائق المركزية في جبال القدس، خلافا لما قاله نتنياهو، لم تُشعَل عمداً، موضحة أن التقديرات تفيد بأنها بسبب "الإهمال".

وذكرت القناة أنه تبين أن لا علاقة للأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم بالحرائق في محيط القدس.

هذا، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الشرطة اعتقلت 18 شخصا بشبهة إشعال الحرائق بالقدس، أحدهم تم ضبطه متلبسا.

وقال نتنياهو خلال مشاركته في مسابقة الكتاب المقدس العالمية للشباب لعام 2025، إن قوات الأمن "تحتجز 18 مشتبها بإشعالهم الحرائق، أحدهم تم القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود".

وردا على تصريح نتنياهو، نفى مصدر بالشرطة عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي ما جاء على لسان رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه "لم يتم اعتقال 18 شخصا بشبهة إشعال النيران في القدس". (روسيا اليوم)
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