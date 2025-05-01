عن حرائق القدس.. تقارير إسرائيلية تكشف "كذب" نتنياهو

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فندت تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء يوم الخميس، صحة تصريحات بشأن حرائق جبال .وأفادت "القناة 12" بأن الحرائق المركزية في جبال القدس، خلافا لما قاله ، لم تُشعَل عمداً، موضحة أن التقديرات تفيد بأنها بسبب "الإهمال".وذكرت القناة أنه تبين أن لا علاقة للأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم بالحرائق في محيط القدس.هذا، وأعلن رئيس الوزراء نتنياهو، الخميس، أن الشرطة اعتقلت 18 شخصا بشبهة إشعال الحرائق بالقدس، أحدهم تم ضبطه متلبسا.وقال نتنياهو خلال مشاركته في مسابقة العالمية للشباب لعام 2025، إن "تحتجز 18 مشتبها بإشعالهم الحرائق، أحدهم تم القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود".وردا على تصريح نتنياهو، نفى مصدر بالشرطة عبر ما جاء على لسان رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه "لم يتم اعتقال 18 شخصا بشبهة إشعال النيران في القدس". (روسيا اليوم)