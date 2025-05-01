كتائب القسام تنفذ عملية مركبة ضدّ قوة إسرائيلية في رفح!

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وقالت في بيان لها: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مركبة في شارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب عصر الجمعة الموافق 27 نيسان 2025".وأفادت بأن عناصرها تمكنوا من استدراج قوة إسرائيلية قوامها 4 جيبات عسكرية من نوع "همر" وشاحنة عسكرية من نوع "أموليسيا"، لكمين محكم.وأشارت إلى أنهم استهدفوها بعدد من عبوات "الشواظ" و"العمل الفدائي".وذكرت أنه وبعد استهداف القوة، تقدم عدد من المقاتلين صوب من تبقى من الجنود الإسرائيليين واشتبكوا معهم من المسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.وفي وقت سابق، أفادت "القناة 13" الاسرائيلية بأن حادثة غريبة وقعت في قطاع غزة يوم الثلاثاء 29 نيسان.وذكرت "القناة 13" أن قوة من الجيش انسحبت من منطقة موراغ قرب الشجاعية ونسيت خلفها جنديا لمدة 40 دقيقة إلى أن وصلت إليه قوة من لواء وأنقذته بعد أن سار نحوهم وصاح الجيش الإسرائيلي حتى لا يفتحوا النار عليه.وأوضح المصدر أنه تم نسيان مقاتل من وحدة "ياهالوم" في جنوب قطاع غزة عقب نهاية إحدى العمليات، بعد أن غادر زملاؤه الجنود وتركوه خلفهم.وأشار المصدر ذاته إلى أن الناطق باسم الجيش أكد للقناة الحادثة وقال إنها وقعت يوم الثلاثاء الماضي.وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أنها "حادثة خطيرة يتم التحقيق فيها وسيتم استخلاص الدروس منها".