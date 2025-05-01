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عربي-دولي
رقم كبير... حصيلة جديدة لقتلى اشتباكات صحنايا وجرمانا في سوريا
Lebanon 24
01-05-2025
|
16:24
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أفاد
المرصد السوري لحقوق الإنسان
اليوم الخميس، في حصيلة جديدة، بمقتل أكثر من مئة شخص خلال يومين من الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية في
سوريا
، غالبيتهم مقاتلون
دروز
.
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وأحصى المرصد مقتل 30 عنصرا من
قوات الأمن
ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع
السورية
، في مقابل 21 مسلحا درزيا و10 مدنيين، من بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه.
وقضى جميعهم يومي الثلاثاء والأربعاء في الاشتباكات في منطقتي جرمانا وصحنايا قرب
دمشق
.
وفي محافظة
السويداء
في الجنوب، قُتل 40 مسلحا درزيا، 35 منهم جراء "كمين" على طريق السويداء دمشق الأربعاء.
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