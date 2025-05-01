رقم كبير... حصيلة جديدة لقتلى اشتباكات صحنايا وجرمانا في سوريا

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وأحصى المرصد مقتل 30 عنصرا من ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع ، في مقابل 21 مسلحا درزيا و10 مدنيين، من بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه.وقضى جميعهم يومي الثلاثاء والأربعاء في الاشتباكات في منطقتي جرمانا وصحنايا قرب .وفي محافظة في الجنوب، قُتل 40 مسلحا درزيا، 35 منهم جراء "كمين" على طريق السويداء دمشق الأربعاء.