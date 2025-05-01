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رقم كبير... حصيلة جديدة لقتلى اشتباكات صحنايا وجرمانا في سوريا

Lebanon 24
01-05-2025 | 16:24
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، في حصيلة جديدة، بمقتل أكثر من مئة شخص خلال يومين من الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية في سوريا، غالبيتهم مقاتلون دروز.
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وأحصى المرصد مقتل 30 عنصرا من قوات الأمن ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع السورية، في مقابل 21 مسلحا درزيا و10 مدنيين، من بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه.

 وقضى جميعهم يومي الثلاثاء والأربعاء في الاشتباكات في منطقتي جرمانا وصحنايا قرب دمشق.

وفي محافظة السويداء في الجنوب، قُتل 40 مسلحا درزيا، 35 منهم جراء "كمين" على طريق السويداء دمشق الأربعاء. 
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