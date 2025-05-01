مشيخة عقل الموحدين الدروز في السويداء: الدروز جزء لا يتجزأ من الوطن السوري

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أكد مشيخة في ، مساء الخميس، أن "جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد".وجاء في البيان الرسمي، رفض مشيخة عقل "التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ".وطالبوا في البيان تعزيز دور والضابطة العدلية من أبناء السويداء في المحافظة، وتأمين السويداء من مسؤولية الدولة.وختم البيان تأكيد المشيخة على "الحرص على وطن يضم السوريين جميعا".وجاء البيان بعد اجتماع مشايخ وأعيان الجبل وقادة الفصائل في السويداء، وهو بيان متوافق عليه من جميع الأطراف.