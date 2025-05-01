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عربي-دولي
مشيخة عقل الموحدين الدروز في السويداء: الدروز جزء لا يتجزأ من الوطن السوري
Lebanon 24
01-05-2025
|
16:44
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أكد مشيخة
عقل الموحدين الدروز
في
السويداء
، مساء الخميس، أن
الدروز
"جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحد".
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وجاء في البيان الرسمي، رفض مشيخة عقل
الموحدين الدروز
"التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ".
وطالبوا في البيان تعزيز دور
وزارة الداخلية
والضابطة العدلية من أبناء السويداء في المحافظة، وتأمين
طريق دمشق
السويداء من مسؤولية الدولة.
وختم البيان تأكيد المشيخة على "الحرص على وطن يضم السوريين جميعا".
وجاء البيان بعد اجتماع مشايخ
الطائفة الدرزية
وأعيان الجبل وقادة الفصائل في السويداء، وهو بيان متوافق عليه من جميع الأطراف.
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