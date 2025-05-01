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عربي-دولي

إسرائيل تنفذ تهديدها.. استهداف منطقة بالقرب من قصر الشعب السوري

Lebanon 24
01-05-2025 | 22:09
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كشف الجيش الإسرائيلي عن أن طائرات حربية أغارت فجر اليوم على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي في  دمشق.
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وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس، قالا:" هجومنا قرب القصر الرئاسي في دمشق رسالة واضحة للنظام السوري".
 
وأكّد البيان أنّه لن يتم السماح بأي تهديد للطائفة الدرزية في سوريا.

يأتي ذلك بعد سلسلة من التهديدات أطلقتها إسرائيل مساء أمس وحذّرت من خلالها النظام السوري الجديد من أي هجمات قد تهدد الدروز في سوريا.

وتعهدت إسرائيل بحمايتهم عقب الاشتباكات التي اندلعت في جرمانا وصحنايا.
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