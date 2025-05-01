إسرائيل تنفذ تهديدها.. استهداف منطقة بالقرب من قصر الشعب السوري

كشف الجيش عن أن طائرات حربية أغارت فجر اليوم على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي في .

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وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته ، قالا:" هجومنا قرب في دمشق رسالة واضحة للنظام السوري". وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته ، قالا:" هجومنا قرب في دمشق رسالة واضحة للنظام السوري".

وأكّد البيان أنّه لن يتم السماح بأي تهديد للطائفة الدرزية في .



يأتي ذلك بعد سلسلة من التهديدات أطلقتها مساء أمس وحذّرت من خلالها النظام السوري الجديد من أي هجمات قد تهدد في سوريا.



وتعهدت إسرائيل بحمايتهم عقب الاشتباكات التي اندلعت في جرمانا وصحنايا.