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عربي-دولي
اعتراض صاروخ فوق الاردن.. صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل صباحا
Lebanon 24
01-05-2025
|
23:12
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أعلنت
الجبهة الداخلية
الإسرائيلية
،
صباح اليوم
الجمعة، عن تعرض منطقة
الشمال
لهجوم بصاروخ أطلق من اليمن.
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وأضافت أن
صفارات الإنذار
تدوي في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمال
إسرائيل
، بينها حيفا والناصرة والعفولة ووادي عارة.
وقال الجيش
الإسرائيلي
إنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، مضيفا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه.
من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل جرى اعتراضه فوق
الأردن
.
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