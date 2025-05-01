اعتراض صاروخ فوق الاردن.. صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل صباحا

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أعلنت ، الجمعة، عن تعرض منطقة لهجوم بصاروخ أطلق من اليمن.وأضافت أن تدوي في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمال ، بينها حيفا والناصرة والعفولة ووادي عارة.وقال الجيش إنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، مضيفا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه.من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن تجاه إسرائيل جرى اعتراضه فوق .