مهدّدة بالغرق.. إسرائيل تستهدف سفينة "أسطول الحرية لكسر حصار غزة"

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وأضافت المصادر أن السفينة ترسو حاليا في المياه الدولية قرب سواحل . كشفت مصادر على متن سفينة "أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة" لـ" " عن أن السفينة تعرضت لهجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.وأضافت المصادر أن السفينة ترسو حاليا في المياه الدولية قرب سواحل .

ونقلت " "عن تحالف أسطول الحرية المتجه إلى غزة قوله أنّ سفينة الأسطول التي تعرضت لهجوم بمسيّرة تغرق الآن وهناك ثقب في السفينة.



وأوضحت المعلومات أن السفينة أرسلت إشارة استغاثة ولم تستجب لها سوى جنوب . (الجزيرة)