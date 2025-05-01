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عربي-دولي

مهدّدة بالغرق.. إسرائيل تستهدف سفينة "أسطول الحرية لكسر حصار غزة"

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:21
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كشفت مصادر على متن سفينة "أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة" لـ"الجزيرة" عن أن السفينة تعرضت لهجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
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وأضافت المصادر أن السفينة ترسو حاليا في المياه الدولية قرب سواحل مالطا.
 
ونقلت "سي أن أن"عن تحالف أسطول الحرية المتجه إلى غزة قوله أنّ سفينة الأسطول التي تعرضت لهجوم بمسيّرة تغرق الآن وهناك ثقب في السفينة.

وأوضحت المعلومات أن السفينة أرسلت إشارة استغاثة ولم تستجب لها سوى جنوب قبرص. (الجزيرة)
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