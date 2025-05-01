بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة... هجمات على 4 قرى في ريف السويداء بسوريا (فيديو)

قرى الريف الغربي لمحافظة السويداء (لبين، حران، جرين، الدور) تتعرض لقصف متواصل منذ ساعات. ندعو إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.
الأمل بتحقيق السلام والاستقرار يبقى قائماً من خلال الحوار والتفاهم. #السويداء #السلام pic.twitter.com/N23Io6Szdd
— Mohammed Al-Jajeh 🇸🇪 (@mohammed_jajeh) May 1, 2025
قرى الريف الغربي لمحافظة السويداء (لبين، حران، جرين، الدور) تتعرض لقصف متواصل منذ ساعات. ندعو إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.
الأمل بتحقيق السلام والاستقرار يبقى قائماً من خلال الحوار والتفاهم. #السويداء #السلام pic.twitter.com/N23Io6Szdd