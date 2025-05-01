بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة... هجمات على 4 قرى في ريف السويداء بسوريا (فيديو)

شنت مجموعات مسلحة بعض الهجمات على قرى "لبين" و"حران" و"جرين" في ريف ، وفق ما كشفته مصادر ، فجر اليوم الجمعة.



وذكرت المصادر أن "فصائل محلية من أحبطت هجوم مجموعات مسلحة استهدفت القرى بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، مشيرة إلى أن الاشتباكات لعدة ساعات، وسط محاولات للتقدم من المهاجمين، قبل انسحابهم، وفق شبكة "السويداء 24".



بالتوازي مع ذلك، قالت مصادر إن قرية "الدور" تتعرض بين الحين والآخر لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة مصدره كتيبة "الرادار" سابقاً.

قرى الريف الغربي لمحافظة السويداء (لبين، حران، جرين، الدور) تتعرض لقصف متواصل منذ ساعات. ندعو إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.

الأمل بتحقيق السلام والاستقرار يبقى قائماً من خلال الحوار والتفاهم. #السويداء #السلام pic.twitter.com/N23Io6Szdd — Mohammed Al-Jajeh 🇸🇪 (@mohammed_jajeh) May 1, 2025 Advertisement



وأشارت إلى أن "الفصائل المحلية ترد على مصادر النيران، وأن المجموعات الأهلية مستعدة في جميع أنحاء المحافظة للتصدي لأي عدوان".





وأجرى قائد للسويداء جولة ميدانية برفقة قادة المجموعات لتفقد النقاط العسكرية والوقوف على جاهزيتها في قطاع "شهبا"، وفق ما نشره للمجلس عبر حسابه في .



وقال مسؤولو ووزارة الدفاع إن هذه الاعتداءات مصدرها "عصابات خارجة عن القانون" تتمركز في منطقة "اللجاة" وبعض المناطق القريبة.



وأكدوا أن القوات الحكومة توسع انتشارها على الحدود الإدارية بين محافظتي والسويداء، وفي ريف درعا الشرقي، لمنع هذه الاعتداءات. وأشارت إلى أن "الفصائل المحلية ترد على مصادر النيران، وأن المجموعات الأهلية مستعدة في جميع أنحاء المحافظة للتصدي لأي عدوان".وأجرى قائد للسويداء جولة ميدانية برفقة قادة المجموعات لتفقد النقاط العسكرية والوقوف على جاهزيتها في قطاع "شهبا"، وفق ما نشره للمجلس عبر حسابه في .وقال مسؤولو ووزارة الدفاع إن هذه الاعتداءات مصدرها "عصابات خارجة عن القانون" تتمركز في منطقة "اللجاة" وبعض المناطق القريبة.وأكدوا أن القوات الحكومة توسع انتشارها على الحدود الإدارية بين محافظتي والسويداء، وفي ريف درعا الشرقي، لمنع هذه الاعتداءات.