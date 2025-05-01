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عربي-دولي

بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة... هجمات على 4 قرى في ريف السويداء بسوريا (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:17
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شنت مجموعات مسلحة بعض الهجمات على قرى "لبين" و"حران" و"جرين" في ريف السويداء الغربي، وفق ما كشفته مصادر سورية، فجر اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر أن "فصائل محلية من الدروز أحبطت هجوم مجموعات مسلحة استهدفت القرى بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، مشيرة إلى أن الاشتباكات دارت لعدة ساعات، وسط محاولات للتقدم من المهاجمين، قبل انسحابهم، وفق شبكة "السويداء 24".

بالتوازي مع ذلك، قالت مصادر إن قرية "الدور" تتعرض بين الحين والآخر لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة مصدره كتيبة "الرادار" سابقاً.
 
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وأشارت إلى أن "الفصائل المحلية ترد على مصادر النيران، وأن المجموعات الأهلية مستعدة في جميع أنحاء المحافظة للتصدي لأي عدوان".


وأجرى قائد المجلس العسكري للسويداء جولة ميدانية برفقة قادة المجموعات لتفقد النقاط العسكرية والوقوف على جاهزيتها في قطاع "شهبا"، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر حسابه في فيسبوك.

وقال مسؤولو إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية إن هذه الاعتداءات مصدرها "عصابات خارجة عن القانون" تتمركز في منطقة "اللجاة" وبعض المناطق القريبة.

وأكدوا أن القوات الحكومة توسع انتشارها على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، وفي ريف درعا الشرقي، لمنع هذه الاعتداءات.
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