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روبيو: على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش النووية

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:28
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قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الخميس، إن على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي، بما في ذلك تلك التي قد تشمل مشاركة أميركية.
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في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع أن الجولة الرابعة من المحادثات بين طهران وواشنطن، والتي كان من المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت، قد تم تأجيلها، مشيرًا إلى أن تحديد موعد جديد سيعتمد على الموقف الأميركي.

وكان الوسيط العُماني قد أعلن مساء الخميس تأجيل اللقاء المرتقب في روما لأسباب لوجستية. وأكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، في منشور عبر منصة "إكس" أن تحديد موعد جديد سيتم الإعلان عنه فور التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. (ارم نيوز)
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