روبيو: على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش النووية

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قال الأميركي، ، في مقابلة مع قناة " " يوم الخميس، إن على ألا تخشى عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها ، بما في ذلك تلك التي قد تشمل مشاركة أميركية.في المقابل، نقلت وكالة " " عن مسؤول إيراني رفيع أن الجولة الرابعة من المحادثات بين وواشنطن، والتي كان من المقرر عقدها في يوم السبت، قد تم تأجيلها، مشيرًا إلى أن تحديد موعد جديد سيعتمد على الموقف الأميركي.وكان الوسيط العُماني قد أعلن مساء الخميس تأجيل اللقاء المرتقب في روما لأسباب لوجستية. وأكد وزير الخارجية العُماني، ، في منشور عبر منصة "إكس" أن تحديد موعد جديد سيتم الإعلان عنه فور التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. (ارم نيوز)