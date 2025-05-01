بشأن التعريفات الجمركية.. شرط صيني أساسي لبدء المفاوصات مع أميركا

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اعتبرت أنه لا يمكن التفاوض مع أميركا إلا بعد إلغاء التعريفات الجمركية التي فرضتها ضد ، إذا كانت فعلا صادقة برغبتها في التفاوض معها.وجاء في بيان صدر عن الوزارة: " بالذات باشرت الحرب الجمركية والتجارية من جانب واحد. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض، فيجب عليها أن تثبت صدقها وأن تكون مستعدة لاتخاذ خطوات لتصحيح أخطائها وتلغي الرسوم الجمركية الأحادية الجانب".ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن "الولايات المتحدة أخذت تتحدث بشكل مستمر في الآونة الأخيرة، عن مسألة تعديل التعريفات الجمركية".وشددت الوزارة ضرورة قيام ، بتصحيح تصرفاتها الخاطئة خلال المفاوضات المحتملة، وإذا لم تقم بذلك "فهذا سيعني أن الولايات المتحدة غير صادقة تماما، وهذا من شأنه أن يقوض ثقة الأطراف في بعضهم البعض بشكل أكبر".ولاحظت الوزارة، أن "الحديث شيء والتصرف شيء آخر، ومحاولة الإكراه أو الابتزاز تحت ستار المفاوضات، لن ينجح مع الصين". (روسيا اليوم)