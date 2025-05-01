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إقتصاد

بشأن التعريفات الجمركية.. شرط صيني أساسي لبدء المفاوصات مع أميركا

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:38
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اعتبرت وزارة التجارة الصينية أنه لا يمكن التفاوض مع أميركا إلا بعد إلغاء التعريفات الجمركية التي فرضتها ضد الصين، إذا كانت فعلا صادقة برغبتها في التفاوض معها.
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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "الولايات المتحدة بالذات باشرت الحرب الجمركية والتجارية من جانب واحد. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض، فيجب عليها أن تثبت صدقها وأن تكون مستعدة لاتخاذ خطوات لتصحيح أخطائها وتلغي الرسوم الجمركية الأحادية الجانب".

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن "الولايات المتحدة أخذت تتحدث بشكل مستمر في الآونة الأخيرة، عن مسألة تعديل التعريفات الجمركية".

وشددت الوزارة الصينية على ضرورة قيام واشنطن، بتصحيح تصرفاتها الخاطئة خلال المفاوضات المحتملة، وإذا لم تقم بذلك "فهذا سيعني أن الولايات المتحدة غير صادقة تماما، وهذا من شأنه أن يقوض ثقة الأطراف في بعضهم البعض بشكل أكبر".

ولاحظت الوزارة، أن "الحديث شيء والتصرف شيء آخر، ومحاولة الإكراه أو الابتزاز تحت ستار المفاوضات، لن ينجح مع الصين". (روسيا اليوم)
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