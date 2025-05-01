ما السبب الحقيقي لإقالة والتز؟ نائب ترامب يكشف

Advertisement

نفى الأميركي، أن يكون سبب إقالة من منصب هو تسريب محادثات سرية على تطبيق "سيغنال" بشأن الضربات الأميركية على اليمن.وقال إن والتز، الذي عين في منصب سفير لدى ، "يحظى بثقة كل من نفسه والرئيس الأميركي ".وأضاف في حديث مع شبكة " " الإخبارية الأميركية: "أعتقد أن هذه ترقية، ويمكن القول إنها مجرد حجة قوية. جلبنا مايك لإجراء إصلاحات جادة في ، وفعل ذلك بالف".وأوضح السيناتور السابق عن ولاية أوهايو، أن يعتقد أن والتز "سيخدم الإدارة بشكل أفضل كسفير للأمم المتحدة، وهو منصب أقره ".ويأتي رحيل والتز بعد نحو 4 أشهر من استقالته من مقعده في عن ، لتولي منصب . (سكاي نيوز)