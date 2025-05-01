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ما السبب الحقيقي لإقالة والتز؟ نائب ترامب يكشف

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:58
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نفى جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، أن يكون سبب إقالة مايك والتز من منصب مستشار الأمن القومي هو تسريب محادثات سرية على تطبيق "سيغنال" بشأن الضربات الأميركية على اليمن.
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وقال فانس إن والتز، الذي عين في منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، "يحظى بثقة كل من نفسه والرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضاف في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "أعتقد أن هذه ترقية، ويمكن القول إنها مجرد حجة قوية. جلبنا مايك لإجراء إصلاحات جادة في مجلس الأمن القومي، وفعل ذلك بالف".

وأوضح السيناتور السابق عن ولاية أوهايو، أن البيت الأبيض يعتقد أن والتز "سيخدم الإدارة بشكل أفضل كسفير للأمم المتحدة، وهو منصب أقره مجلس الشيوخ".

ويأتي رحيل والتز بعد نحو 4 أشهر من استقالته من مقعده في الكونغرس عن ولاية فلوريدا، لتولي منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. (سكاي نيوز)


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